Trump'ın evine baskında belgeler böyle ele geçirilmiş 0:00 / 0:00

HABERTURK.COM

New York Times'ın haberine göre Trump'ın Mar-a-Lago'daki evinde 36 sayfalık arama listesinde ele geçirilenler arasında, eski ABD Başkanı'nın ofisindeki masalarda 3 adet özel sınıflandırılmış belge, konutta bazıları çok gizli olmak üzere sınıflandırılmış 13 kutu veya 100'den fazla belgenin bulunduğu ifade edildi.

FOTOĞRAF BASINLA PAYLAŞILDI Bu, eski Trump'ın avukatlarının, hükümetin talep ettiği tüm materyalleri iade ettiklerini iddia ederken teslim ettikleri gizli belgenin iki katı olduğu anlamına geliyor. Adalet Bakanlığı, mahkeme dosyasına eski Başkan Donald J. Trump'ın Florida'daki evinden ele geçirilen belgelerin bir fotoğrafını da ekledi ve bu da basınla paylaşıldı.

"SORUŞTURMAYI ENGELLEMEK İÇİN ÇABA SARFEDİLDİ" Trump'ın hükümet belgelerini alıkoyduğuna ilişkin soruşturma, Ulusal Arşiv yetkililerinin 2021'de belgeleri geri almak için gerçekleştirdikleri nispeten basit bir girişim olarak başlamıştı. Müfettişler, Adalet Bakanlığı'nın Bay Trump'ın ofisine gizli işaretli kalan belgeler için bir mahkeme celbi göndermesinden sonra, Mar-a-Lago'daki depodan 'hükümet kayıtlarının muhtemelen gizlendiğine ve kaldırıldığına' dair kanıtlar elde etti. Hükümet dosyasına göre bu, savcıların "soruşturmayı engellemek için çaba sarf edildiği" sonucuna varmasına neden oldu. Adalet Bakanlığı'nın çabaları ise Mayıs ayında başladı. Ulusal Arşiv'in daha önce Mar-a-Lago'dan aldığı 15 kutu belgeyi inceledi ve aylarca Trump'ın temsilcilerinden kayıp kayıtları iade etmelerini istedi. Büro, ilk aşamada 184 gizli belge buldu. 11 Mayıs'ta, departman avukatları, eski başkan tarafından teslim edilmeyen, sınıflandırılmış olarak işaretlenen tüm materyalleri almak için bir mahkeme celbi aldı. 3 Haziran'da FBI 17 çok gizli etiketli dahil olmak üzere sınıflandırılmış işaretlere sahip 38 ek belgeyi ele geçirdi.