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Çin'in Vuhan kentine ortaya çıkmış ve dünya üzerinde yayılmaya başlamış yeni tip koronavirüs salgınına ilişkin ABD Başkanı Donald Trump'ın endişeli düşünceleri olduğu paylaşıldı.

Vanity Fair dergisine konuşan kaynaklar, Donald Trump'ın koronavirüs konusunda 'dizlerinin bağının çözüldüğü' ve gazetecilerin ona bulaştırmak için kasten hasta olabileceğinden korktuğu söyledi.

Trump'ın bugüne kadar kamuoyuna yapmış olduğu açıklamalarda çok endişeli gözükmediğini ancak, arka planda virüsün kendisine bulaşma ihtimaline karşı gizli gizli endişelendiğini ifade etti.

Kaynakların ifade ettiğine göre, Trump'ın virüs hakkındaki korkusu öyle boyutlara ulaştı ki, gazetecilerin kendisine bulaştırmak için koronavirüs kapmaya çalışabileceğinden korktuğunu yardımcılarına söyledi.

Vanity Fair dergisine açıklama yapan kaynak, "Durumun ne kadar kötü olduğunu daha yeni fark ediyor ve nasıl karşılık vereceğini bilmiyor" dedi.

"İNSANLARIN GRİPTEN ÖLDÜĞÜNÜ HİÇ BİLMİYORDUM"

Yönetim virüsün kontrol altında olduğunda ısrar ederken, ABD Başkanı virüsü mevsimsel grip salgınlarıyla karşılaştırmıştı. Hatta geçtiğimiz günlerde sağlık görevlileriyle görüştüğü bir toplantıda, sağlık görevlileri tarafından paylaşılan gripten ölen kişilerin sayılarına ilişkin, "Bu sayıları hiç duymamıştım. Şoke olurdum. 'Gripten ölen hiç kimse var mı? İnsanların gripten

öldüğünü hiç bilmiyorum' derdim" ifadelerini kullanmıştı.

Öte yandan bazı kaynaklar Trump'ın büyükbabasının 1918'de İspanyol gribi sebebiyle hayatını kaybeden ilk kişilerden olduğu bilgisini paylaşmıştı.