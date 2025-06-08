ABD Başkanı Trump, tartışma yaşadığı Elon Musk ile ilişkisinin bittiğini söyledi

ABD Başkanı Donald Trump, son günlerde tartışma yaşadığı Amerikalı milyarder iş insanı Elon Musk'ın "başkanlık makamına saygısızlık yaptığını" savundu ve onunla ilişkisinin artık bittiğini düşündüğünü söyledi.

Trump, Amerikan NBC News kanalına telefonla verdiği mülakatta, dünya kamuoyunun son birkaç gündür takip ettiği, Musk ile aralarındaki anlaşmazlıkla ilgili değerlendirmelerde bulundu.

Tesla ve SpaceX'in sahibi Musk ile ilişkilerinin bittiğini düşünüp düşünmediği sorulduğunda Trump, "Öyle olduğunu varsayıyorum, evet." yanıtını verdi.

Trump ayrıca, kamuoyu önünde yaşanan tartışmaların ardından Musk ile ilişkisini düzeltmek gibi bir niyetinin de olmadığını belirtti.

ABD Başkanı ayrıca, Musk'ın Cumhuriyetçi adaylar karşısında Demokrat adaylara finansal destek vermesi durumunda ciddi sonuçlarla karşı karşıya kalacağını vurguladı.

"Eğer bunu yaparsa sonuçlarına katlanmak zorunda kalacak." diyen Trump, "Bunun çok ciddi sonuçlarına katlanmak zorunda kalacak." diye ekledi.

ABD'li milyarder iş insanının "Başkanlık makamına saygısızlık yaptığını" da savunan Trump, yakın zamanda Musk ile konuşma gibi bir planının olmadığını dile getirdi.

ABD Başkan Yardımcısı JD Vance, Beyaz Saray'dan ayrılmasının ardından ABD Başkanı Donald Trump ile tartışma yaşayan Elon Musk'ın "Trump'ın peşine düşerek büyük bir hata yaptığını" savundu.

Musk, ayrıca kamuoyunda Epstein dosyaları olarak bilinen ve kız çocuklarına cinsel istismar ve fuhuş ağı oluşturma suçlamalarıyla yargılanırken hapiste ölü bulunan milyarder Jeffrey Epstein davasına ilişkin dosyalarda ABD Başkanı Trump'ın adının da yer aldığını öne sürmüştü.

Trump, Musk'ın açıklamalarını, "Bence bu, çok kötü bir şey çünkü çok saygısızca davrandı. Başkanlık makamına saygısızlık edemezsiniz." diye yorumladı.

"Umarım Elon sonunda geri döner. Belki şu anda bu mümkün değildir çünkü çok sert bir tavır sergiledi." değerlendirmesinde bulunan Vance, "Bakın bu tür durumlar herkesin başına gelebilir. Ben de son 24 saat içinde Elon Musk'tan daha kötü bir şekilde sinirlerime hakim olamadığım bir durum yaşadım." yorumunu yaptı.

Elon Musk'ın sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımları o anlık duygusal durumuyla ilişkilendiren Vance, Trump ile Musk arasındaki tartışmanın çok büyütülmemesi gerektiğini belirtti.

Vance, Musk'ın Beyaz Saray'daki görevinden ayrıldıktan sonra "Trump'ın peşine düşmesinin büyük bir hata olduğunu" savunarak Musk'ın "duygusal" davrandığını ifade etti.

ABD Başkan Yardımcısı Vance, Theo Von isimli Amerikalı komedyene verdiği röportajda, hem Musk'ı eleştirdi hem de ikili arasındaki anlaşmazlığın büyütülmemesi gerektiğini söyledi.

Trump, "Elon ile çok iyi bir ilişkimiz vardı ancak artık bu ilişkinin iyi gidip gitmediğini bilmiyorum. Elon'dan dolayı büyük hayal kırıklığına uğradım, halbuki ona çok yardım ettim." ifadelerini kullanmıştı.

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Trump'ın açıklamalarına X hesabından karşılık veren Musk ise "Ben olmasaydım Trump seçimi kaybederdi. Demokratlar, Temsilciler Meclisini kontrol ederdi ve Cumhuriyetçiler Senatoda 51-49 çoğunluğa sahip olurdu." yorumunu yapmıştı.

Trump'ın daha önceki hazine borç yükü ile ilgili X paylaşımlarına da atıf yapan Elon Musk, "Bu adam bugün nerede?" ve "Büyük Çirkin Yasa, bütçe açığını 2,5 trilyon dolar daha artıracak!" paylaşımlarını yapmıştı.

Musk ayrıca, kamuoyunda Epstein dosyaları olarak bilinen ve kız çocuklarına cinsel istismar ve fuhuş ağı oluşturma suçlamalarıyla yargılanırken hapiste ölü bulunan milyarder Jeffrey Epstein davasına ilişkin dosyalarda ABD Başkanı Trump'ın adının da yer aldığını iddia etmişti.