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Trump pes etmiyor! Wisconsin'in iki bölgesinde oyların yeniden sayılması için dava açtı

ABD Başkanı Donald Trump, seçimler için kritik eyaletlerden Wisconsin'in Milwaukee ve Dane bölgelerinde oyların yeniden sayılması için dava açtı.

Trump pes etmiyor! Wisconsin'in iki bölgesinde oyların yeniden sayılması için dava açtı
AA

Ülkede 3 Kasım Salı günü yapılan Başkanlık seçimlerini resim olmayan sonuçlara göre Demokrat aday Joe Biden kazansa da Trump'ın seçimlere hile karıştığı ve asıl kazananın kendisi olduğuna yönelik iddiaları sürüyor.

Trump, son olarak oylarda büyük çaplı usulsüzlükler yapıldığını iddia ettiği Wisconsin'in Milwaukee ve Dane bölgelerinde oyların yeniden sayılması için dava açtı. Trump, yeniden sayım için eyaletin talep ettiği 3 milyon dolarlık masrafı da ödedi.

Resmi olmayan sonuçlara göre Biden, 10 delegelik Wisconsin'de Trump'tan 20 bin 608 daha fazla oy alarak seçimleri kazanmıştı.

Trump, 'usulsüz' şekilde oy sayım merkezlerine alınmadıkları gerekçesiyle Pennsylvania eyaletinde açtığı davayı kaybetmişti.

ABD’li seçim güvenliği yetkilileri 13 Kasım'da, Trump’ın ‘seçimin hileli olduğunda dair iddialarını’ reddetmiş, 2020 başkanlık seçiminin ‘Amerikan tarihinde en güvenli seçim’ olduğunu söylemişti.

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