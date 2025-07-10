Trump, Putin'e sinirlendi: Kiev'e daha çok silah, Moskova'ya daha çok yaptırım
Beyaz Saray'ın Kiev'e karşı şüpheci ve Moskova'ya karşı dostane tavrıyla geçen altı ayın ardından Başkan Donald Trump ve üst düzey Cumhuriyetçiler rota değiştirdi. Beyaz Saray Ukrayna'ya ek silah göndermeye hazırlanırken Kongre de Rusya'ya yönelik yeni ve sert yaptırımları yürürlüğe koymak için harekete geçti.
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Ukrayna'daki savaşın sona erdirilmesine yönelik görüşmelere ciddi bir şekilde katılma konusundaki isteksizliği karşısında Trump'ın yaşadığı hayal kırıklığı, geçtiğimiz yıl savaşı hızla bitirme sözü veren ABD yönetiminin Rusya ve Ukrayna'ya karşı politikasında kritik bir değişikliğe gitmesine yol açtı.
Üst düzey bir Beyaz Saray yetkilisi, Başkan'ın Ukrayna Devlet Başkanı Volodymyr Zelensky'nin geçen ay Lahey'de bir araya geldiklerinde kendisine verdiği ayrıntılı listeye dayanarak Ukrayna'nın bazı askeri yardım taleplerini kabul ettiklerini belirtti.
Capitol Hill'de Temsilciler Meclisi Başkanı Mike Johnson ve Senato Çoğunluk Lideri John Thune, Trump'a; Rusya'nın enerji ihracatı alıcılarına yaptırım uygulama yetkisi verecek yasayı bu ay geçirmeye çalışacaklarını bildirdi.
"Putin saçmalıklar yapıyor"
Trump, Afrikalı liderlerle Beyaz Saray'da gerçekleştireceği öğle yemeği öncesinde gazetecilere, "Şu anda Ukrayna'ya ve mühimmatlara bakıyoruz" demişti.
Bu söz, Trump'ın Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e karşı kamuoyunda alışılmadık derecede sert bir öfke ifade etmesinden bir gün sonra geldi ve Putin'in 'bir sürü saçmalık' yaptığını söyledi:
"Bize her zaman çok iyi davranıyor, ama bunun anlamsız olduğu ortaya çıkıyor."
Trump ve Putin'in geçtiğimiz hafta yaptığı telefon görüşmesi, Trump'ın Rus lidere yönelik söylemini ve bakış açısını önemli ölçüde keskinleştirdi.
Üst düzey bir Beyaz Saray yetkilisi, "Mümkün olduğunca hızlı hareket edilmediğine dair genel bir hayal kırıklığı var ve belki de bir yöne doğru itmek onları müzakere masasına çekmeye yardımcı olacaktır" dedi.
NATO'da Ukraynalıların "çok spesifik şeyler istediklerini ve Başkan'ın da bunlardan bazılarını verdiğini" söyleyen yetkili, hangi silahların onaylandığı konusunda ayrıntı vermekten kaçındı.
Zelensky uzun zamandır Ukrayna şehirlerini ve kritik altyapısını Rus bombardımanından korumak için kilit önemde olduğunu söylediği ilave Patriot hava savunma füze sistemleri talep ediyordu.
Putin'in geçtiğimiz hafta Trump'la yaptığı telefon görüşmesinden bu yana Rusya'nın Ukrayna'yı savaşın en şiddetli bombardımanlarına maruz bırakması da dikkat çekici gelişmelerden biri.
Üst düzey savunma yetkilisi "Başkan bir şeyler göndermek isterse, bunu yapmaya hazırız" dedi.
Rusya'dan enerji ithal eden ülkelere yaptırım tasarısı
Rusya'dan enerji satın alanlara yeni yaptırımlar getirecek olan tasarı, bazı milletvekillerini ve senatörleri Trump'ın elini kolunu bağlayabileceği ve Moskova ile Kiev'i masaya oturtma çabalarına ters düşebileceği endişesine sevk etse de gelişmelerin sonucunda ABD siyaseti Putin'i makul olmaya zorlamak için bu tasarıyı geçirmeye movite olmuş durumda.
Tasarının bu ay içinde görüşülmeye hazır olması bekleniyor.
Tasarı, Rus petrolü, gazı ve uranyumunu satın alan ülkelerden yapılan ABD ithalatına yüzde 500 gümrük vergisi uygulayarak Rusya'nın enerji gelirlerini kesmeyi amaçlıyor.