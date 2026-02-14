Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Dünya
        Gündem
        Ekonomi
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Dünya Trump: Seçmen kimliği şartı ara seçimlerde uygulanacak | Dış Haberler

        Trump: Seçmen kimliği şartı ara seçimlerde uygulanacak

        ABD Başkanı Donald Trump, seçmen kimliği şartının Kongre'den geçirilmese dahi ara seçimlerde uygulanacağını ve konuya ilişkin bir başkanlık kararnamesi çıkaracağını belirtti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.02.2026 - 09:57 Güncelleme: 14.02.2026 - 09:57
        ABONE OL
        ABONE OL
        Trump: Seçmen kimliği şartı ara seçimlerde uygulanacak
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Trump, Truth Social hesabından konuyla ilgili paylaşım yaptı.

        Demokratların seçmen kimliği konusunda oy vermeyi reddettiğini belirten Trump, "(Demokratların) seçimlerde hile yapmaya devam etmek istediklerini" savundu.

        Trump, "Kongre tarafından onaylansın ya da onaylanmasın ara seçimlerde seçmen kimliği (uygulaması) olacak." ifadelerini kullandı.

        Bir başka paylaşımında ise Trump, detay vermeden konuya ilişkin kısa süre içinde bir başkanlık kararnamesi çıkaracağını kaydetti.

        Tasarı Temsilciler Meclisinden geçmişti

        ABD'de oy kullanırken kimlik ibrazını zorunlu kılacak ve seçim süreçlerine ilişkin daha sıkı düzenlemeler getirilmesini öngören "SAVE Act" yasa tasarısı, Temsilciler Meclisinden geçerek Senato'ya gönderilmişti.

        REKLAM

        Cumhuriyetçi partililerin çoğunlukta olduğu Temsilciler Meclisinden geçen tasarının Senato'da kabul edilmesi için hem Cumhuriyetçilerin hem de Demokratların "evet" oyu vermesi gerekiyor.

        Demokratların tepki gösterdiği, Senato'da oylamaya sunulacak tasarıya 53 Cumhuriyetçi senatörün tamamının destek vermediği belirtiliyor.

        Tasarıya göre oy kullanırken kimlik ibrazı zorunlu olacak, seçmen kaydı sırasında da ABD vatandaşlığını kanıtlayan belge sunulması gerekecek.

        ABD'de seçmenler, ara seçimler için 3 Kasım'da sandık başına gidecek. Seçimde ABD Temsilciler Meclisindeki 435 sandalyenin tamamı ve ABD Senatosu'ndaki 100 sandalyenin 35'i belirlenecek.

        ABD Başkanı Donald Trump, seçimler öncesinde Cumhuriyetçilere ülkedeki seçimleri "ulusallaştırmaları" ve "kontrolü ele almaları" çağrısı yapmış, bu Demokratların tepkisini çekmişti.

        Trump, 6 Şubat'ta "SAVE Act" yasa tasarısının Kongre'den hızla geçirilmesi çağrısında bulunmuştu.​​​​​​​

        ÖNERİLEN VİDEO

        Antalya'yı sağanak vurdu; 7 ilçede okullar tatil edildi

        Antalya'da dün geceden bu yana etkili olan sağanak ve fırtına, hayatı olumsuz etkiledi. Su basan yollarda çok sayıda araç yolda kaldı, bazı binalarda zemin kattaki evleri su bastı. Yağışın şiddetini artırdığı Alanya, Gazipaşa, Kumluca, Finike, Kaş, Demre ve Kemer ilçelerinde okullar tatil edildi. Se...
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Okul çıkışı Gizem öğretmene kanlı pusu!
        Okul çıkışı Gizem öğretmene kanlı pusu!
        Antalya-Manchester uçağında yolcu kavgası kamerada
        Antalya-Manchester uçağında yolcu kavgası kamerada
        Kahveci Dağı'nda sır olay! Şüpheli ölümde aileden cinayet iddiası!
        Kahveci Dağı'nda sır olay! Şüpheli ölümde aileden cinayet iddiası!
        21 il için "sarı" alarm! 7 bölgede yağış var!
        21 il için "sarı" alarm! 7 bölgede yağış var!
        Çılgın sağlıklı yaşam ritüelleri
        Çılgın sağlıklı yaşam ritüelleri
        Rubik küp 20 hamlede nasıl çözülür?
        Rubik küp 20 hamlede nasıl çözülür?
        Uyumadan önce su içenler dikkat!
        Uyumadan önce su içenler dikkat!
        Haftanın Kitapları
        Haftanın Kitapları
        Japonlar bile şaştı kaldı!
        Japonlar bile şaştı kaldı!
        Barajda su seviyesi yüzde 100'e ulaştı! Belediye taşkın için uyardı
        Barajda su seviyesi yüzde 100'e ulaştı! Belediye taşkın için uyardı
        Fenerbahçe Beko'dan Yunanistan'da tarihi zafer!
        Fenerbahçe Beko'dan Yunanistan'da tarihi zafer!
        "Juventus öncesi güzel bir gece oldu!"
        "Juventus öncesi güzel bir gece oldu!"
        İstanbul’da park tartışması cinayetle sonuçlandı
        İstanbul’da park tartışması cinayetle sonuçlandı
        Uçağın tekerleği çıktı! Yolcular tahliye edildi!
        Uçağın tekerleği çıktı! Yolcular tahliye edildi!
        Can güvenliğini hiçe saydı
        Can güvenliğini hiçe saydı
        12. Yüzyıla ait üzerinde Süleyman mührü var! 4 metrelik rulo yazıt için 1 milyon dolar!
        12. Yüzyıla ait üzerinde Süleyman mührü var! 4 metrelik rulo yazıt için 1 milyon dolar!
        Bakan Gürlek: Alo Adalet Hattı geliyor
        Bakan Gürlek: Alo Adalet Hattı geliyor
        "İki takım arasında inanılmaz güç farkı var!"
        "İki takım arasında inanılmaz güç farkı var!"
        Sürücüler bu cezalara dikkat!
        Sürücüler bu cezalara dikkat!