Trump'tan Jinping'e: O bir katil ama harika bir ilişkim vardı

Trump'tan Jinping'e: O bir katil ama... 0:00 / 0:00

HABERTURK.COM

Eski ABD Başkanı Donald Trump Fox News'e yaptığı açıklamada, Çin Devlet Başkanı Xi Jinping ile harika bir ilişkim vardı. O bir katil, ama onunla harika bir ilişkim vardı." dedi.

Trump, "Başkan Xi ile harika bir ilişkim vardı. Gerçekten de benden hoşlandığını düşünüyordum, ben de ondan hoşlanıyordum” dedi. Trump'ın sözünü kesen Fox News sunucusu Maria Bartiromo, "O bir katil" dedi.

Bunun üzerinde Trump, Jinping'in katil olduğunu kabul ederek, "O bir katil ama onunla harika bir ilişkim vardı." dedi.

Trump, Rus lider Vladimir Putin ve Kuzey Kore lideri Kim Jong-un ile de pozitif bir ilişkisi olduğunu vurguladı.

Ayrıca Trump, salgın yüzünden de Çin'i suçladı. Salgın yüzünden Çin'i sorumlu tutan Trump, Çin'in dünyayı mahvettiğini iddia etti.