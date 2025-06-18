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        Haberler Dünya Trump ve Netanyahu telefonda görüştü | Dış Haberler

        ABD Başkanı Trump ve İsrail Başbakanı Netanyahu telefonda görüştü

        ABD Başkanı Donald Trump ile İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu arasında kritik bir telefon görüşmesinin gerçekleştiği bildirildi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.06.2025 - 06:47 Güncelleme: 18.06.2025 - 06:47
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        Trump ve Netanyahu telefonda görüştü
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        Bir Beyaz Saray yetkilisi, Trump ile Netanyahu'nun telefon görüşmesi yaptığını teyit etti ancak görüşmenin detayına girmedi.

        AA'nın haberine göre; İsrail’in İran’a düzenlediği saldırıya ABD’nin katılıp katılmayacağına dair soruların gündeme geldiği görüşmeyle ilgili İsrail ve ABD tarafından henüz somut bir açıklama yapılmadı.

        Öte yandan, yerel saatle öğleden sonra Durum Odası'nda ulusal güvenlik ekibini toplayan Trump'ın, İsrail-İran gerilimine ilişkin bu akşam bir açıklama yapıp yapmayacağına ilişkin de Beyaz Saray'dan bir açıklama yapılmadı.

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        #ABD
        #israil
        #Netanyahu Trump görüşmesi
        #haberler
        #iran
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