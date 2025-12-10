Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Dünya
        Gündem
        Ekonomi
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Dünya Trump yönetimi, Biden döneminde başlatılan öğrenci kredisi geri ödeme programını sonlandırıyor | Dış Haberler

        Trump yönetimi, Biden döneminde başlatılan öğrenci kredisi geri ödeme programını sonlandırıyor

        ABD'de Başkan Donald Trump yönetimi, Cumhuriyetçi eyaletlerle varılan anlaşma kapsamında, eski Başkan Joe Biden döneminde uygulamaya konulan ve milyonlarca borçlunun öğrenci kredilerini ödemesine yardımcı olan gelir odaklı geri ödeme programını sonlandırma kararı aldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.12.2025 - 10:54 Güncelleme: 10.12.2025 - 10:54
        ABONE OL
        ABONE OL
        Trump, öğrencilere kredi destek ödemelerini sonlandırıyor
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        ABD Eğitim Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, "yasa dışı" olduğu iddia edilen programa yeni kayıtların durdurulacağı ve bekleyen başvuruların reddedileceği bildirildi.

        Açıklamada, Cumhuriyetçi eyaletlerle varılan anlaşmayla programın sonlandırılacağı ve mevcut borçluların da alternatif geri ödeme planlarına geçirileceği aktarıldı.

        Missouri Başsavcısı Catherine Hanaway da açıklamasında, Florida, Georgia, North Dakota, Ohio, Oklahoma ve Arkansas ile birlikte Mart 2024'te açtıkları davada Biden'ın planının "aşırı cömert ve yasa dışı" olduğunu savunduklarını hatırlatarak "Biden yönetiminin yasama yetkisini yok sayarak vergi mükelleflerini başkalarının borcuyla yükümlü kılması hukuksuzdu." ifadelerini kullandı.

        REKLAM

        Öte yandan, ABD’deki öğrenci borcu krizini sona erdirmeyi amaçlayan kar amacı gütmeyen Student Debt Crisis Center’ın Başkanı Natalie Abrams da karara tepki göstererek, bunun yaklaşık 8 milyon borçlu için "yıkıcı" sonuçlar doğuracağını belirtti.

        Eski Başkan Biden döneminde hayata geçirilen geri ödeme planı, aylık ödemeleri bazı borçlular için sıfıra kadar düşürüyor, lisans kredilerinde ödeme yükümlülüğünü yarıya indiriyor ve düşük bakiyeli borçlara erken af imkanı sunuyordu.

        Ancak Cumhuriyetçi eyaletler, bu düzenlemelerin Kongre onayı olmadan yapıldığını savunarak yönetimi yetkisini aşmakla suçlamıştı.

        Hükümet verilerine göre, ABD'de öğrenci kredisi borcu olan yaklaşık 43 milyon kişi bulunuyor ve toplam borç 1,6 trilyon doları aşmış durumda.

        ÖNERİLEN VİDEO
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        İstanbul'da dehşet! Sokakta tartıştığı ev sahibini öldürdü!
        İstanbul'da dehşet! Sokakta tartıştığı ev sahibini öldürdü!
        Anne çocuğun ağzını bantlayıp darp ettiler! Evde gasp dehşeti!
        Anne çocuğun ağzını bantlayıp darp ettiler! Evde gasp dehşeti!
        2 yıl kaçtı defalarca bıçaklandı! 8 defa kalbi durdu! Gülhan'ı koruyamadık!
        2 yıl kaçtı defalarca bıçaklandı! 8 defa kalbi durdu! Gülhan'ı koruyamadık!
        Güllü'nün kızı ve arkadaşı gözaltında!
        Güllü'nün kızı ve arkadaşı gözaltında!
        TURKOVAC'ın mimarlarından yeni müjde! KKKA'ya yerli aşı geliyor
        TURKOVAC'ın mimarlarından yeni müjde! KKKA'ya yerli aşı geliyor
        "Senden boşanmak iyi geldi"
        "Senden boşanmak iyi geldi"
        2 haftalık kurak dönem: Kuvvetli yağmurlar çekiliyor
        2 haftalık kurak dönem: Kuvvetli yağmurlar çekiliyor
        Tedesco'dan kadro kararı!
        Tedesco'dan kadro kararı!
        Kan donduran olay... Avukat annesini öldürdü!
        Kan donduran olay... Avukat annesini öldürdü!
        "En büyük hayal kırılığı..."
        "En büyük hayal kırılığı..."
        Enflasyon hesabı değişiyor
        Enflasyon hesabı değişiyor
        Taksim neden Taksim?
        Taksim neden Taksim?
        Yeni yılda para biriktirmek için 7 tavsiye!
        Yeni yılda para biriktirmek için 7 tavsiye!
        G.Saray Stade Louis'te kayıp!
        G.Saray Stade Louis'te kayıp!
        Usta isimlerden Galatasaray maçı için flaş yorum!
        Usta isimlerden Galatasaray maçı için flaş yorum!
        Orta ve Doğu Karadeniz için önemli uyarı!
        Orta ve Doğu Karadeniz için önemli uyarı!
        Trump'tan Biden dönemine ait iddia
        Trump'tan Biden dönemine ait iddia
        Şampiyonluk ihtimalleri açıklandı!
        Şampiyonluk ihtimalleri açıklandı!
        Otellerde kimlik fotokopisi dönemi sona erdi
        Otellerde kimlik fotokopisi dönemi sona erdi
        Özel harekat polisinin şehit edilmesinde 5 gözaltı!
        Özel harekat polisinin şehit edilmesinde 5 gözaltı!