Trump yönetimi, Biden döneminde başlatılan öğrenci kredisi geri ödeme programını sonlandırıyor

ABD Eğitim Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, "yasa dışı" olduğu iddia edilen programa yeni kayıtların durdurulacağı ve bekleyen başvuruların reddedileceği bildirildi.

Açıklamada, Cumhuriyetçi eyaletlerle varılan anlaşmayla programın sonlandırılacağı ve mevcut borçluların da alternatif geri ödeme planlarına geçirileceği aktarıldı.

Missouri Başsavcısı Catherine Hanaway da açıklamasında, Florida, Georgia, North Dakota, Ohio, Oklahoma ve Arkansas ile birlikte Mart 2024'te açtıkları davada Biden'ın planının "aşırı cömert ve yasa dışı" olduğunu savunduklarını hatırlatarak "Biden yönetiminin yasama yetkisini yok sayarak vergi mükelleflerini başkalarının borcuyla yükümlü kılması hukuksuzdu." ifadelerini kullandı.

REKLAM

Öte yandan, ABD’deki öğrenci borcu krizini sona erdirmeyi amaçlayan kar amacı gütmeyen Student Debt Crisis Center’ın Başkanı Natalie Abrams da karara tepki göstererek, bunun yaklaşık 8 milyon borçlu için "yıkıcı" sonuçlar doğuracağını belirtti.

Eski Başkan Biden döneminde hayata geçirilen geri ödeme planı, aylık ödemeleri bazı borçlular için sıfıra kadar düşürüyor, lisans kredilerinde ödeme yükümlülüğünü yarıya indiriyor ve düşük bakiyeli borçlara erken af imkanı sunuyordu.