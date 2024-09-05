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        Haberler Bilgi Spor TS-BJK DERBİ MAÇI TARİHİ VE SAATİ: Trabzonspor-Beşiktaş derbisi ne zaman, saat kaçta? Trabzonspor-Beşiktaş maı hangi kanalda, şifresiz mi?

        Trabzonspor-Beşiktaş derbisi ne zaman, saat kaçta? Trabzonspor-Beşiktaş maçı hangi kanalda?

        Trendyol Süper Lig'de 3. hafta erteleme maçları ile 5. ve 6. hafta maçlarının programları belli oldu. Derbi tarihleri de netlik kazandı. TFF tarafından yapılan açıklamaya göre Trabzonspor ile Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında karşı karşıya gelecek. Dev derbiyi kaçırmak istemeyen futbolseverler ''Trabzonspor-Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?'' sorularına yanıt aramaya başladı. Peki TS-BJK derbi maçı ne zaman? İşte Trabzonspor-Beşiktaş derbi maçı tarihi, saati ve canlı yayın kanalı hakkında detaylar…

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 05.09.2024 - 13:06 Güncelleme: 05.09.2024 - 13:06
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        TS-BJK derbi maçı için nefesler tutuldu! Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Trendyol Süper Lig'de 3. hafta erteleme maçlarıyla 5. ve 6. hafta programlarını açıkladı. TFF'den yapılan açıklamaya göre, Trabzonspor ile Beşiktaş, ligin 5. haftasında kozlarını paylaşacak. TS-BJK derbi maçı tarihi, saati ve canlı yayın kanalı futbolseverler tarafından araştırılmaya başlandı. Peki Trabzonspor-Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte Trabzonspor-Beşiktaş derbisi hakkında merak edilen tüm detaylar…

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        TS-BJK DERBİ MAÇI TARİHİ BELLİ OLDU!

        Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Trendyol Süper Lig'de 3. hafta erteleme maçları ile 5. ve 6. hafta maçlarının programlarını açıkladı.

        TFF açıklamasıyla Süper Lig'in 5. haftasında oynanacak Trabzonspor-Beşiktaş derbisinin tarihi de belli oldu.

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        TRABZONSPOR-BEŞİKTAŞ DERBİSİ NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

        Trabzonspor-Beşiktaş maçı, 15 Eylül 2024 Pazar günü günü Papara Park'ta oynanacak.

        İki ezeli rakibi karşı karşıya getirecek dev mücadele, saat 20.00'de başlayacak.

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        TRABZONSPOR-BEŞİKTAŞ MAÇI HANGİ KANALDA?

        Trabzonspor-Beşiktaş maçı, beIN Sports 1 kanalından canlı olarak yayınlanacak.

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        ŞENOL GÜNEŞ İLK MAÇINA BEŞİKTAŞ KARŞISINDA ÇIKACAK

        Beşiktaş’ta iki şampiyonluk sevinci yaşayan Şenol Güneş, Trabzonspor’da ilk resmi maçına eski takımı karşısında çıkacak.

        Tecrübeli teknik adam son olarak 2022-2023 sezonunda Beşiktaş’ı çalıştırmıştı. Şenol Güneş 2015-16 ve 2016-17 sezonunda Beşiktaş ile ligde şampiyon oldu.

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        SÜPER LİG 2024-2025 SEZONU DERBİ HAFTALARI

        5. hafta: Trabzonspor - Beşiktaş

        6. hafta: Fenerbahçe - Galatasaray

        10. hafta: Galatasaray - Beşiktaş

        11. hafta: Trabzonspor - Fenerbahçe

        15. hafta: Beşiktaş - Fenerbahçe

        16. hafta: Galatasaray - Trabzonspor

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