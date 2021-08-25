Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Haberler Savunma Sanayi TSK'ya 'Derman' olacak - Haberler
ABONE OL

Türk Silahlı Kuvvetlerine "Derman" geliyor

Türk Silahlı Kuvvetlerinin ihtiyaçları karşılamak amacıyla 65 adet Derman 8X8 zırhlı lojistik destek aracı envantere katılacak. Koluman Otomotiv Endüstri AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Kaan Saltık, "Önümüzdeki yıldan itibaren araçlarımız envantere girmeye başlayacak. Bu süre zarfında arkadaşlarımız araç üzerinde birtakım iyileştirmeler de yaptılar. Türk Silahlı Kuvvetleri de dünya çapında verilebilecek en iyi referanslardan biri. 65 aracı teslimata başladıktan sonra ihracat pazarlarındaki şansımız da çok artacak" dedi

TSK'ya 'Derman' olacak - Haberler
AA

Türk savunma sanayisi bünyesinde geliştirilen bir kara aracı daha Türk Silahlı Kuvvetleri envanterine girmek için gün sayıyor.

Askeri projeler alanında şelter donatımı, taşıma, yükleme, bakım ve onarım araçları ile özel sistem gibi çözümlere imza atan Koluman Otomotiv Endüstri AŞ, 2016 yılında Derman markasıyla 8X8 zırhlı lojistik destek araçlarını geliştirmeye başladı.

Şirket, 15'inci Uluslararası Savunma Sanayii Fuarı'nda (IDEF 2021) Derman'ın ilk jenerasyon prototipini konteyner elleçleme, taşıma versiyonuyla sergiledi. Derman'ın tank taşıyıcı olarak tasarlanan ikinci jenerasyonunun prototipi de ilk kez tanıtıldı.

Koluman Otomotiv Endüstri AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Kaan Saltık, AA muhabirine, 2000 yılından bu yana sivil ve askeri ihtiyaçları karşıladıklarını, uzun yıllardır ASELSAN ve ROKETSAN'ın üst yapılar konusunda çözüm partneri olduklarını, Türk Silahlı Kuvvetlerine çok sayıda araç teslim ettiklerini söyledi.

Koluman olarak 2016 yılında kendi araçlarını geliştirmeye karar verdiklerini belirten Saltık, şöyle konuştu:

"Silahlı Kuvvetlerde özellikle lojistik destek hizmetleri için bir ihtiyaç var. Dolayısıyla bir Ar-Ge faaliyetine başladık. Araç tekniği zaten aşina olduğumuz bir konu. Balistik teknoloji konusunda yurt dışından danışmanlardan destek aldık. 2019'a kadar süren bir çalışma oldu ve ilk prototipimiz ortaya çıktı. Bunu 2021'de yeni ürettiğimiz ikinci jenerasyon Derman aracımız izledi. İlk aracımızın kabini tek kapılıydı, yeni aracımızın kabini hem tek hem çift kapılı olabilecek. İlk aracımızda ithal çelik kullanıyorduk, bu aracımızda yerli çelik kullanmayı planladık. Her iki araç da NATO standartlarında korumaya sahip. Bu araçları ağırlıklı olarak Türk Silahlı Kuvvetlerinin lojistik destek hizmetleri için programladık. İlk aracımız konteyner elleçleme aracı. Özellikle savaş bölgelerinde askerlerin zarara uğramadan birtakım kritik ürünleri taşıyıp geri getirmeleri için düşünülmüş bir araç. İkinci jenerasyon ürünümüz ise tank taşımaya yönelik bir araç. 70 tonluk tanklardan Altay tankına kadar taşıyabilecek kapasitede."

HAFİFLEDİ, DAYANIMI ARTIRILDI

Saltık, geçen sürede Türk Silahlı Kuvvetlerinin ihtiyaçlarına yönelik olarak 65 adet Derman için bir sözleşme imzaladıklarını bildirerek gelecek yıldan itibaren bu araçların envantere girmeye başlayacağını ifade etti.

İlk prototipin ortaya çıkmasının ardından yapılan çalışmalarla birtakım iyileştirmelere gidildiğini, yeni aracın hafifletildiğini, dayanımının güçlendirildiğini, arazi kabiliyetinin artırıldığını anlatan Saltık, "İyi bir araç yaptığımızı düşünüyoruz ama durmuyoruz. Ar-Ge çalışmalarımız devam ediyor. Daha da iyileştirmeler yapacağız. Özellikle araçların yazılımları, 360 derece farkındalık sistemi ve elektronik donanımıyla ilgili iyileştirmeler yaptık. Bunlar da zaman alan çalışmalar. Aracımızı ithal çelik yerine yerli çelikle yapma gayretimiz var." dedi.

Saltık, Derman'ın İngiltere, Almanya ve Türkiye'de yoğun testlerden geçtiğini vurgulayarak "Isınma testlerini, kötü yol koşulları testlerini yaptık, devam edeceğiz. Yoğun bir test takvimimiz var." ifadelerini kullandı.

İhracat kapısının da yeni yeni açılacağını dile getiren Saltık, şunları kaydetti:

"Muhtelif yabancı ülkelerle görüşme halindeysek de herkes öncelikle aracın envanterde olmasını istiyor. Türk Silahlı Kuvvetleri de dünya çapında verilebilecek en iyi referanslardan biri. 65 aracı teslimata başladıktan sonra ihracat pazarlarındaki şansımız da çok artacak. Araç aktif olarak kullanılmaya başlandıktan sonra diğer ülkeler de alırken çok daha istekli olacaklardır."

24 SAAT GÜNÜN ÖZETİ
24 saat
24 saat günün önemli haberleri ve gelişmeleri

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

TSK kullanmaya başladı, yurt dışından da talep geldiTSK kullanmaya başladı, yurt dışından da talep geldi
SAVUNMA SANAYİ TSK kullanmaya başladı, yurt dışından da talep geldi
Hava savunma muhribi TF-2000 ihalesine çok yakında çıkılacak
SAVUNMA SANAYİ SSB Başkanı Demir'den TF-2000 ihale duyurusu
İlk insansız denizaltı savunma harbi aracı üretime hazır
SAVUNMA SANAYİ İlk insansız denizaltı aracı üretime hazır
Savunma Sanayii Başkanlığı, savunma yatırımlarına desteğini artırdı
SAVUNMA SANAYİ SSB, savunma yatırımlarına desteğini artırdı
ASELSAN'dan 40.3 milyon Euro'luk sözleşme
SAVUNMA SANAYİ ASELSAN'dan 40.3 milyon Euro'luk sözleşme
Askeri denizcilikte Ukrayna ve Pakistan'la ihracata devam
SAVUNMA SANAYİ Askeri denizcilikte Ukrayna ve Pakistan'la ihracata ...
HAVELSAN ile Katarlı Barzan Maintenance Shield firması arasında iş birliği
SAVUNMA SANAYİ HAVELSAN'dan Katarlı şirket ile iş birliği
SON DAKİKA! İşte milli denizaltı - Haberler
SAVUNMA SANAYİ İşte milli denizaltı
IDEF'te savunma sanayisini güçlendirecek iş birliği anlaşmaları yapıldı
SAVUNMA SANAYİ Savunma sanayisinde işbirliği
'Milli Muharip Uçak 2023'te hangardan çıkıyor'
SAVUNMA SANAYİ Açıklama geldi! 2023'te hangardan çıkıyor

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.