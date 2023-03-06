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HABERTURK.COM

Kahramanmaraş merkezli depremlerin birinci ayında yaralar sarılmaya, yıkıma uğrayan 11 şehirde hayat yeniden yeşertilmeye çalışılıyor.

An itibarıyla ne yazık ki 45.968 vatandaşımız hayatını kaybetti.

Birçok ünlü, 6 Şubat'tan itibaren afet bölgesine giderek depremzede vatandaşlarımıza yardımcı olmaya, hayati ihtiyaçlarını karşılamaya yardım etti / ediyor.

Birçok ünlü ise depremzede vatandaşlarımızın hayati ihtiyaçlarının sağlanması için İstanbul'da organize edilen yardım çalışmalarında yer aldı / alıyor.

Afet bölgesine giden ünlülerden biri de Tuba Büyüküstün. UNICEF İyi Niyet Elçisi olan Büyüküstün, derneğin Gaziantep İslahiye’de kurduğu çocuk oyun alanlarına giderek izlenimlerini paylaştı.

Çadır kentte çocuklarla oyunlar oynayan, onlarla sohbet eden Tuba Büyüküstün, desteklerin devam etmesini istedi. Büyüküstün, izlenimlerini ve duygularını şu sözlerle paylaştı. Buraya çok güzel alan yapılmış. Bu yerde oyun oynuyorlar. Çocuk alanları her zaman çok önemli. Minikler böyle durumlardan çok etkileniyorlar. Algılamakta zorluk çekiyorlar ve ne yaşadıklarını tanımlayamıyorlar. Bir sürü şeye ihtiyacımız var. Bir aydır herkes elinden geleni yapmaya çalışıyor. Gönüllü öğretmenler, psikolog ve pedagoglarla, eğlenceler düzenleniyor. Onların birazcık da olsa yaşadığı travmayı unutabilmeleri için askerler ve herkes elinden geleni yapıyor.