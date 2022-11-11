Figürünü ziyaret etti

Habertürk'ten Eren Gürel'in haberine göre; Tuba Büyüküstün'ün balmumu figürü Türkiye ve dünyadan önemli isimlerin sergilendiği Madame Tussauds İstanbul’da yer alacak.
İNGİLTERE'YE GİTTİ
Ünlü oyuncu, Londra’da yapımı devam eden figürünü yerinde görmek için önceki gün İngiltere’ye gitti.
Madame Tussauds Londra Stüdyosu’nun sanatçılarıyla fikirlerini paylaşan Büyüküstün’ün saç, göz ve ten rengi örnekleri alındı.
Mimar Sinan Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi mezunu olan 40 yaşındaki oyuncu, figürünün yapım aşamasında da her detayla yakından ilgilendi.
Tuba Büyüküstün, figürün son halini sabırsızlıkla beklediğini dile getirdi. Büyüküstün’ün balmumu figürü önümüzdeki aylar içerisinde hazır olacak.
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