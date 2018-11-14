Son zamanlarda kendi işinin başında olan Tuba Ünsal, önümüzdeki günlerde DOHA uluslararası çocuk filmleri festivalinde kızı Sare ile birlikte jüri koltuğuna oturacağını söyledi. Sevgilisi Tal Garih ile ilgili soruları yanıtsız bırakan Ünsal, kendi şirketine ait araç ile oradan ayrıldı.

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