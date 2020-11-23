Menemen Belediyesindeki "zimmet ve irtikap" iddialarıyla ilgili 23 şüpheli adliyeye sevk edildi

Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) Başkanlığı Bilişim ve Bilgi Güvenliği İleri Teknolojiler Araştırma Merkezine (BİLGEM) bağlı Bilişim Teknolojileri Enstitüsünde (BTE) 105 personel istihdam edilecek.

TÜBİTAK 105 PERSONEL İŞE ALACAK!

TÜBİTAK'ın Resmi Gazete'de yayımlanan ilanına göre, BİLGEM BTE bünyesinde görev yapmak üzere, 98'i araştırmacı ve 7'si teknisyen olmak üzere 105 personel işe alınacak.

Söz konusu personel Kocaeli'de görev yapacak.

Personel alımına ilişkin gerekli koşullar ve süreçler TÜBİTAK'ın yanı sıra Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile Türkiye İş Kurumunun internet sayfalarından da öğrenilebilecek.

Başvurular ise "https://kariyer.sage.tubitak.gov.tr" internet adresinden 14 Aralık'a kadar yapılabilecek.

TÜBİTAK İŞ BAŞVURU EKRANI İÇİN TIKLAYIN