TÜBİTAK PERSONEL ALIMI 2021 BAŞVURU TARİHLERİ!

Türkiye'nin teknoloji üssü kurumları arasında yer alan ve önemli bir yeri bulunan TÜBİTAK'ta çalışmak isteyenler için 1 Mart 2021 tarihli Resmi Gazete'de ilan yayımlandı. TÜBİTAK personel alımı hangi şehirde yapılacak araştıran adaylar, TÜBİTAK güncel açık kadro ilanlarına ulaşmaya çalışıyor. Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) tarafından gelen son dakika açıklamasına göre, TÜBİTAK Bilgi İşlem Daire Başkanlığına 18, İdari Hizmetler Daire Başkanlığına da 2 personel alımı yapacak.

TÜBİTAK PERSONEL ALIMI BAŞVURUSU 2021

TÜBİTAK PERSONEL ALIMI BAŞVURU ŞARTLARI

Başvurular için gerekli koşullar ve süreçler, TÜBİTAK'ın internet sayfasının (www.tubitak.gov.tr) yanı sıra Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile Türkiye İş Kurumunun internet sayfalarında yer alıyor.

İş başvurularının TÜBİTAK İş Başvuru Sistemi "https://kariyer.tubitak.gov.tr" üzerinden 22 Mart'a kadar gerçekleştirilmesi gerekiyor.

TÜBİTAK PERSONEL ALIMI HANGİ ŞEHİRDEN YAPILACAK?

Resmi Gazete'de yayımlanan ilanda TÜBİTAK personel alımını Kocaeli'nde görevlendirmek üzere yapacak. TÜBİTAK personel alımı kadro bilgilerine ve eğitim bilgileri yukarıda görselde yer almaktadır.