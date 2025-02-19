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        Haberler Bilgi Yaşam TÜBİTAK personel alımı yapıyor! TÜBİTAK personel alımı başvurusu ne zaman, şartları nelerdir?

        TÜBİTAK personel alımı yapıyor! TÜBİTAK personel alımı başvurusu ne zaman, şartları nelerdir?

        TÜBİTAK 737 personel alımı yapacağının müjdesini verdi. TÜBİTAK personel alımına başvuru kapsamında alım yapılacak personelde aranan şartlar ve detaylar resmi site üzerinden ayrı ayrı olarak açıklandı. Peki TÜBİTAK personel alımı başvurusu ne zaman, şartları nelerdir?

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 19.02.2025 - 12:58 Güncelleme: 19.02.2025 - 12:58
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        Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK), bilim ve teknoloji ekosistemine katkı sağlamak amacıyla 737 personel alımı gerçekleştireceğini duyurdu. Personel alımları, TÜBİTAK merkez ve enstitüleri bünyesinde gerçekleştirilecektir. Peki TÜBİTAK personel alımı başvurusu ne zaman?

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        TÜBİTAK 737 PERSONEL ALIMI BAŞVURU TARİHLERİ NEDİR?

        TÜBİTAK 737 personel alımı için başvurular 17 Şubat ile 10 Mart 2025 saat 17.00'ye kadar alınacak. Başvurular TÜBİTAK sayfası üzerinden yapılacak.

        TÜBİTAK 737 PERSONEL ALIMI BAŞVURU EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

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        TÜBİTAK PERSONEL ALIMI HANGİ KADROLARDA OLACAK?

        Personel alımı, TÜBİTAK merkez ve enstitüleri bünyesinde gerçekleştirilecek. Başkanlık, Gebze Genel Sekreter Yardımcılığı, Bilişim ve Bilgi Güvenliği İleri Teknolojiler Araştırma Merkezi (BİLGEM), Marmara Araştırma Merkezi, Savunma Sanayii Araştırma ve Geliştirme Enstitüsü Müdürlüğü, Uzay Teknolojileri Araştırma Enstitüsü, Raylı Ulaşım Teknolojileri, Ulusal Metroloji Enstitüsü, Türkiye Sanayi Sevk ve İdare Enstitüsü Müdürlüğü, Ulusal Akademik Ağ ve Bilgi Merkezi Müdürlüğü, Bursa Test ve Analiz Laboratuvarı Müdürlüğü birimlerde görev almak üzere farklı pozisyonlarda alımlar yapacak.

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