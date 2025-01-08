Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Bilgi
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Bilgi Yaşam TÜBİTAK personel alımı yapıyor! TÜBİTAK personel alımı ne zaman, başvurular başladı mı?

        TÜBİTAK personel alımı yapıyor! TÜBİTAK personel alımı ne zaman, başvurular başladı mı?

        TÜBİTAK personel alımı yapacak. Kurumun Resmi Gazete'de yayımlanan ilanına göre, TÜBİTAK Ulusal Metroloji Enstitüsü (UME) bünyesinde görev yapmak üzere 6 uzman ve uzman yardımcısı alımı yapılacak. İşte TÜBİTAK personel alımı başvuru tarihleri

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 08.01.2025 - 15:04 Güncelleme: 08.01.2025 - 15:04
        ABONE OL
        ABONE OL
        1

        TÜBİTAK personel alımı müjdesini duyurdu. Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) Başkanlığı, 6 personel istihdam edecek. Peki TÜBİTAK personel alımı başvurusu ne zaman?

        2

        TÜBİTAK PERSONEL ALIMI YAPIYOR!

        Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) Başkanlığı, 6 personel istihdam edecek.

        Kurumun Resmi Gazete'de yayımlanan ilanına göre, TÜBİTAK Ulusal Metroloji Enstitüsü (UME) bünyesinde görev yapmak üzere 6 uzman ve uzman yardımcısı alımı yapılacak.

        3

        Alınacak personelin başvuruları için gerekli koşullar ve süreçler kurumun (www.tubitak.gov.tr) yanı sıra Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile Türkiye İş Kurumunun internet sayfalarında yer alacak.

        Başvurular, TÜBİTAK İş Başvuru Sistemi "https://kariyer.tubitak.gov.tr" üzerinden 29 Ocak'a kadar yapılabilecek. Alınacak 6 personel TÜBİTAK'ın Kocaeli'deki (Gebze) birimlerinde görevlendirilecek.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Motosikletle geldiler, 1 kişiyi öldürdüler!
        Motosikletle geldiler, 1 kişiyi öldürdüler!
        KFC ve Pizza Hut'ın franchise sözleşmesi feshedildi
        KFC ve Pizza Hut'ın franchise sözleşmesi feshedildi
        İran'ın başkenti taşınacak
        İran'ın başkenti taşınacak
        Tutuklandılar
        Tutuklandılar
        2 PTT çalışanını öldürmüştü! Bu nasıl vahşet? 14 kurşun!
        2 PTT çalışanını öldürmüştü! Bu nasıl vahşet? 14 kurşun!
        SGK'dan yemek kartı açıklaması
        SGK'dan yemek kartı açıklaması
        Eşi Gülnaz'ı uykusunda öldürdü! Katil aranıyor!
        Eşi Gülnaz'ı uykusunda öldürdü! Katil aranıyor!
        İngiliz marka Türkiye'ye geliyor
        İngiliz marka Türkiye'ye geliyor
        F.Bahçe'den stoper harekatı!
        F.Bahçe'den stoper harekatı!
        Fare zehri buharlaşmasında 3. çocuk da öldü!
        Fare zehri buharlaşmasında 3. çocuk da öldü!
        O gelenek turistlerin ilgisini çekiyor!
        O gelenek turistlerin ilgisini çekiyor!
        Memurun seyyanen zammı 16.043 TL oldu
        Memurun seyyanen zammı 16.043 TL oldu
        G.Saray kupada sahne alıyor!
        G.Saray kupada sahne alıyor!
        Egzersizin ilk 10 dakikasında bakın neler oluyor!
        Egzersizin ilk 10 dakikasında bakın neler oluyor!
        Beşiktaş'a 'büyük' engel! Son aday Ivic...
        Beşiktaş'a 'büyük' engel! Son aday Ivic...
        Ünlü oyuncunun isyanı
        Ünlü oyuncunun isyanı
        Fransa'dan golcü iddiası!
        Fransa'dan golcü iddiası!
        Eski çalışanı olan kadını hastanede katletti!
        Eski çalışanı olan kadını hastanede katletti!
        BES'te 5 yılda % 2 bini aşan getiri
        BES'te 5 yılda % 2 bini aşan getiri