TÜBİTAK personel alımı yapıyor! TÜBİTAK personel alımı ne zaman, başvurular başladı mı?
TÜBİTAK personel alımı yapacak. Kurumun Resmi Gazete'de yayımlanan ilanına göre, TÜBİTAK Ulusal Metroloji Enstitüsü (UME) bünyesinde görev yapmak üzere 6 uzman ve uzman yardımcısı alımı yapılacak. İşte TÜBİTAK personel alımı başvuru tarihleri
TÜBİTAK personel alımı müjdesini duyurdu. Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) Başkanlığı, 6 personel istihdam edecek. Peki TÜBİTAK personel alımı başvurusu ne zaman?
TÜBİTAK PERSONEL ALIMI YAPIYOR!
Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) Başkanlığı, 6 personel istihdam edecek.
Kurumun Resmi Gazete'de yayımlanan ilanına göre, TÜBİTAK Ulusal Metroloji Enstitüsü (UME) bünyesinde görev yapmak üzere 6 uzman ve uzman yardımcısı alımı yapılacak.
Alınacak personelin başvuruları için gerekli koşullar ve süreçler kurumun (www.tubitak.gov.tr) yanı sıra Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile Türkiye İş Kurumunun internet sayfalarında yer alacak.
Başvurular, TÜBİTAK İş Başvuru Sistemi "https://kariyer.tubitak.gov.tr" üzerinden 29 Ocak'a kadar yapılabilecek. Alınacak 6 personel TÜBİTAK'ın Kocaeli'deki (Gebze) birimlerinde görevlendirilecek.