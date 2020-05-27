Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
  • Canlı Yayın
  • Search
  • Menu
Whatsapp Hattı0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
HaberlerGündem
ABONE OL

TÜBİTAK'ta personel alımı: 60 kişi istihdam edilecek

Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) Başkanlığı, Bilişim ve Bilgi Güvenliği İleri Teknolojiler Araştırma Merkezine (BİLGEM) bağlı İleri Teknolojiler Araştırma Enstitüsünde (İLTAREN) görev yapmak üzere 60 kişi istihdam edecek

TÜBİTAK
AA

TÜBİTAK'ın Resmi Gazete'de yayımlanan ilanına göre, istihdam edilecek 1'i teknisyen, 59'u araştırmacı olmak üzere 60 personel BİLGEM İLTAREN bünyesinde Ankara'da görev yapacak.

AA'nın haberine göre; başvurular, 17 Haziran'a kadar TÜBİTAK İş Başvuru Sistemi (https://kariyer.sage.tubitak.gov.tr) üzerinden yapılabilecek.

Alım için gerekli koşullar ile sürece ilişkin bilgilere TÜBİTAK'ın yanı sıra Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile Türkiye İş Kurumunun internet sayfalarından da ulaşılabilecek.

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Akdeniz'de 4 büyüklüğünde deprem
GÜNDEMAkdeniz'de 4 büyüklüğünde deprem
Bursa'da ilahiyatçı yazarın şüpheli ölümü
GÜNDEMİlahiyatçı yazarın şüpheli ölümü
Manisa'da göğsünden bıçaklanan kişi hayatını kaybetti
GÜNDEMGöğsünden bıçaklanan kişi hayatını kaybetti
Bayrampaşa Sebze ve Meyve Hali yine yoğun! - HABERLER
GÜNDEMBayrampaşa Hali yine çok yoğun!
Elazığ'da silahlı saldırı: 1 ölü, 2 yaralı - HABERLER
GÜNDEMPompalı, tabancalı saldırı: 1 ölü, 2 yaralı
Kısıtlamanın sona ermesiyle trafik yoğunluğu yüzde 20'ye ulaştı
GÜNDEMKısıtlama sonrası trafik yoğunluğu
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın, Kovid-19 sonrası zorlukları ve fırsatları değerlendirdi
GÜNDEMKalın'dan koronavirüs aşısıyla ilgili açıklama
Elazığ'da maskesiz dışarı çıkmak yasaklandı
GÜNDEMElazığ'da maskesiz dışarı çıkmak yasaklandı
Kabine Toplantısı ne zaman? Cumhurbaşkanı Erdoğan kabine toplantısı ne zaman başlayacak?
GÜNDEMKabine Toplantısı ne zaman?
Sokağa çıkma kısıtlamasına rağmen bayramda kazalar can almaya devam etti
GÜNDEMSokağa çıkma kısıtlamasına rağmen kazalar can almaya ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X