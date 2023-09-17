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        Haberler Ekonomi Sosyal Güvenlik Emekliler "Cumhuriyet İkramiyesi" talebini açıkladı - Sosyal Güvenlik Haberleri

        TÜED Genel Başkanı Ergün, "Cumhuriyet İkramiyesi" talebini açıkladı: En az 10 bin TL olmalı

        Türkiye Emekliler Derneği (TÜED) Genel Başkanı Kazım Ergün, emeklilere verileceği konuşulan "Cumhuriyet İkramiyesi"nin en az 10 bin lira düzeyinde olması gerektiğini kaydetti

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.09.2023 - 11:52 Güncelleme: 17.09.2023 - 12:22
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        TÜED Genel Başkanı Ergün, "Cumhuriyet İkramiyesi" talebini açıkladı
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        Türkiye Emekliler Derneği (TÜED) Genel Başkanı Kazım Ergün yaptığı açıklamada, Cumhuriyetin 100. yılı dolayısıyla emeklilere 5 bin liralık ikramiye verileceği yönündeki haberlere değinerek, bu yöndeki bir girişimi takdirle karşılayacaklarını söyledi.

        "EN AZ 10 BİN TL OLMALIDIR"

        Büyük bir bölümü kıt kanaat geçinen emeklilerin dört gözle aylıklarına yapılacak artışı beklediğine dikkati çeken Ergün, "Aylıklara artışın yanında bayram ikramiyeleri de artırılmalı. Cumhuriyetimizin 100. yılı dolayısıyla emeklilere verileceği konuşulan 5 bin liralık ikramiye de ek bir gelir sağlaması açısından önemli. Fakat 5 bin liralık ikramiye ne Cumhuriyetimize yakışacak ne de emeklimizi mutlu edebilecek düzeyde. Cumhuriyet İkramiyesi en az 10 bin lira olmalıdır" dedi.

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        "İLK GÜNDEM MADDESİ EMEKLİYE ZAM OLMALI"

        TÜED Genel Başkanı Kazım Ergün, milyonlarca emeklinin aylıklarına yapılacak zam için Meclis'in açılmasını dört gözle beklediğini belirterek, "Emeklilerimiz, hükümet yetkililerinin yaptığı açıklamaları dikkate alarak ekim ayında zamlı aylık almayı bekliyor. Buna karşın, zammın kasım ve aralık ayında yapılacağı yönündeki iddialar emeklilerde derin bir kaygı ve tepkiye yol açıyor. Ekim ayında Meclis'in ilk gündem maddesi emeklilere zam olmalı. Çünkü milyonlarca emeklinin dayanacak gücü kalmadı" şeklinde konuştu.

        "BAYRAM İKRAMİYESİNİN GÜCÜ KORUNMALI"

        TÜED olarak emeklilere bayram ikramiyesi verilmesi için uzunca bir süre mücadele yürüttüklerini anımsatan Ergün, bu mücadelelerinin 2018 yılında emeklilere biner lira ikramiye verilmesiyle başarıya ulaştığını anlattı.

        Bayram ikramiyelerinin 2021'de yüzde 10 artırılarak 1100 liraya yükseltildiğini aktaran Kazım Ergün, "Derneğimizin Araştırma Merkezinin çalışmasına göre, 2018 yılı mayıs ayında ikramiye 1.000 lira olarak ilk kez verildiğinde emeklilerimiz gramı 190 lira olan 24 ayar altından yaklaşık 5,3 gram alabiliyordu. O tarihteki alım gücünü korunabilseydi bayram ikramiyeleri bugün 2 bin lira yerine 9 bin lira civarında olacaktı. Bu nedenle emeklinin bayram ikramiyelerinin alım gücü, 2018'de ilk verildiği değere yükseltilmeli" ifadelerini kullandı.

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