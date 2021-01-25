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TUFAN| Hava durumu son dakika: YAĞMUR, FIRTINA, ÇIĞ uyarısı! 25 Ocak hava durumu

HAVA DURUMU 25 Ocak tahmin raporu Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yayınlandı. Yapılan son dakika tahminlere göre bugün yurdun batı kesimlerinde sağanak yağış ve fırtına etkili olurken özellikle iç ve doğu kesimler için don, buzlanma ve çığ uyarısı yapıldı. Peki, bugün hava durumu nasıl? Ankara, İzmir ev İstanbul hava durumu raporu ile yurt geneli tahminlerini haberimizde derledik. İşte Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yayınlanan hava durumu 25 Ocak tahmin raporu....

TUFAN| Hava durumu son dakika: YAĞMUR, FIRTINA, ÇIĞ uyarısı! 25 Ocak hava durumu

Hava durumu bugün nasıl? 25 Ocak hava durumu tahmin raporu Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yayınlandı. Yapılan son dakika tahminlere göre bugün, İstanbul ve İzmir'de dahil olmak üzere yurdun batı kesimlerinde sağanak yağış ve lodos fırtınasının etkili olması bekleniyor. Peki, bugün hava durumu nasıl? Merak edip araştıranlar için haftanın ilk günü Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından hazırlanan 25 Ocak hava durumu tahmin raporunu haberimizde derledik. İşte, "Hava durumu bugün nasıl?" sorusunun cevabı...

25 OCAK HAVA DURUMU

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemizin kuzey ve batı kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu, Marmara, Ege, Batı Akdeniz Batı Karadeniz'in batısı ile Eskişehir, Çankırı, Ankara, Yozgat ve Kastamonu çevrelerinin sağanak, Ege ve Batı Akdeniz kıyı kesimlerinin yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin parçalı az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Kıyı Ege, Çanakkale, Balıkesir'in batı kesimleri ve Antalya çevrelerinde yerel olarak kuvvetli (21-50 kg/m²) olması bekleniyor. Rüzgar'ın Ege, Marmara, Batı Akdeniz'in iç kesimleri, İç Anadolu'nun kuzeybatısı ve Batı Karadeniz'de yer yer fırtına şeklinde eseceği tahmin ediliyor. İç ve doğu kesimlerde yer yer pus ve sis ile birlikte, doğusunda kuvvetli buzlanma ve don olayları bekleniyor.

Hava sıcaklığının ise; Doğu Anadolu'nun doğusunda mevsim normallerinin altında, diğer bölgelerimizde mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi bekleniyor.

YAĞMUR VE FIRTINAYA DİKKAT!

Yapılan son değerlendirmelere göre; Ege, Marmara, Batı Akdeniz’in iç kesimleri ve Batı Karadeniz’de güneyli yönlerden kuvvetli rüzgar ve fırtına (60-90 km/sa, yüksek kesimlerde 90-120 km/sa) bekleniyor. Akşam saatlerinde Kıyı Ege’den başlayarak zamanla diğer bölgelerde de fırtınanın etkisini kaybedeceği tahmin ediliyor. Fırtınanın oluşturabileceği ulaşımda aksamalar, soba ve doğalgaz kaynaklı zehirlenmeler, çatı uçması gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.
İzmir, Aydın, Manisa, Muğla, Balıkesir’in batısı ve Çanakkale çevrelerinde kuvvetli (20-50 kg/m2),Antalya’nın doğusunda çok kuvvetli (50-75 kg/m2) sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış beklendiğinden ulaşımda aksamalar, su baskını, sel, yıldırım gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

DON BUZLANMA VE ÇIĞ UYARISI

İç Anadolu'nun doğusu ve Doğu Anadolu'da yer yer kuvvetli buzlanma ve don olayı beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara (ulaşımda aksamalar vb) karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.
Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun doğusunda yüksek kar örtüsünün bulunduğu dik yamaçlarda çığ oluşma riski olmasından yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

ÜÇ BÜYÜK İLDE HAVA DURUMU

İstanbul hava durumu bugün nasıl? İzmir ve Ankara hava durumu nasıl? Bugün İstanbul'da yağmur yağacak mı? Bu soruların cevabını merak edip araştıranlar için üç büyük ilin hava tahmin raporunu haberimizde derledik. İşte, detaylar...

İSTANBUL °C, 14°C
Parçalı çok bulutlu ve sağanak yağışlı

İZMİR °C, 17°C
Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

ANKARA °C, 10°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yağmurlu

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