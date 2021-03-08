Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından 8 Mart hava durumu tahmin raporu yayınlandı. Yapılan son dakika değerlendirmelere göre bugün Doğu Anadolu ve Güneydoğu Anadolu'da bölgelerimizdeki birçok ilde yağmur ve kar yağışı bekleniyor. Sıcaklıkların yağış alan bölgelerde düşmesi beklenirken yurdun batı kesimlerinde ise sıcaklıklarda 2 ila 4 derece arasında artış yaşanması bekleniyor. Peki, bugün hava durumu nasıl? İşte Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yayınlanan hava durumu 8 Mart tahmin raporu...

8 MART HAVA DURUMU

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Ülkemiz genelinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu, Güneydoğu Anadolu'nun doğusu ile Osmaniye, Hatay ve Adıyaman çevrelerinin aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Doğu Karadeniz kıyıları, Güneydoğu Anadolu'nun doğusu ile Hatay, Osmaniye, Malatya, Elazığ ve Adıyaman çevrelerinde yağmur ve sağanak, yağış alan diğer yerlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması beklenen yağışların; Bingöl ve Muş'un yüksekleri, Ağrı ve Kars çevreleri ile Erzurum'un güney ve doğusunda yoğun kar şeklinde olması bekleniyor. Bu sabah ve gece saatlerinde iç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don ile birlikte yer yer pus ve sis olayı bekleniyor. Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu’nun güneydoğusunda çığ oluşma tehlikesi bulunmaktadır.

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SICAKLIKLAR DOĞUDA DÜŞÜYOR!

Hava sıcaklıklarının kuzey ve iç kesimlerde 2 ila 4 derece artacağı, doğu bölgelerde 1 ila 3 derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.

KUVVETLİ KAR VE YAĞMUR UYARISI

Yağışların Bingöl ve Muş'un yüksekleri, Ağrı ve Kars çevreleri ile Erzurum'un güney ve doğusunda yoğun kar şeklinde olması beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

ÇIĞ UYARISI

Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun güneydoğusunda yüksek kar örtüsü bulunan dik yamaçlarda çığ oluşma tehlikesine karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

FIRTINA UYARISI

Rüzgarın Doğu Anadolu'nun güneydoğusunda güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa) olarak esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı tedbirli ve dikkatli olunması gerekmektedir.

ÇİFTÇİLER DİKKAT!

Sabah saatlerinde, Marmara ve Batı Karadeniz’de zirai faaliyetlerin devam ettiği yerlerde hafif zirai don riski beklendiğinden başta üreticilerimiz olmak üzere ilgililerin ve vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmaları gerekmektedir

MARMARA

Parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bu sabah ve gece saatlerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.

EDİRNE °C, 15°C

Parçalı bulutlu

İSTANBUL °C, 9°C

Parçalı bulutlu

KIRKLARELİ °C, 13°C

Parçalı bulutlu

KOCAELİ °C, 11°C

Parçalı bulutlu

EGE

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bu sabah ve gece saatlerinde iç kesimlerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.

A.KARAHİSAR °C, 11°C

Parçalı bulutlu

DENİZLİ °C, 15°C

Parçalı bulutlu

İZMİR °C, 14°C

Parçalı ve az bulutlu

MANİSA °C, 14°C

Parçalı ve az bulutlu

AKDENİZ

Parçalı ve yer yer çok bulutlu, sabah saatlerinde Osmaniye ve Hatay çevrelerinin aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA °C, 20°C

Parçalı ve çok bulutlu

ANTALYA °C, 19°C

Parçalı bulutlu

HATAY °C, 17°C

Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde sağanak yağışlı

ISPARTA °C, 13°C

Parçalı bulutlu

İÇ ANADOLU

Parçalı ve yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bu sabah ve gece saatlerinde yer yer buzlanma ve don ile birlikte sis ve pus olayı bekleniyor.

ANKARA °C, 9°C

Parçalı bulutlu

ÇANKIRI °C, 9°C

Parçalı ve çok bulutlu

ESKİŞEHİR °C, 10°C

Parçalı bulutlu

NEVŞEHİR °C, 8°C

Parçalı ve çok bulutlu

BATI KARADENİZ

Parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bu sabah ve gece saatlerinde iç kesimlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer sis ve pus olayı bekleniyor.

BOLU °C, 10°C

Parçalı bulutlu

DÜZCE °C, 13°C

Parçalı bulutlu

KASTAMONU °C, 8°C

Parçalı bulutlu

ZONGULDAK °C, 9°C

Parçalı bulutlu

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, Doğu Karadeniz kıyılarının yağmur ve sağanak yağışlı, iç kesimlerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bu sabah ve gece saatlerinde iç kesimlerde buzlanma ve don olayı ile birlikte pus ve yer yer sis hadisesi bekleniyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yüksek kar örtüsü bulunan dik yamaçlarda çığ tehlikesi bulunmaktadır.

AMASYA °C, 11°C

Parçalı ve çok bulutlu

RİZE °C, 6°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

SAMSUN °C, 8°C

Parçalı ve çok bulutlu

TRABZON °C, 7°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerine kadaryağmur ve sağanak yağışlı

DOĞU ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; genellikle karla karışık yağmur ve kar, Malatya, Elazığ ve Şırnak çevrelerinde yağmur şeklinde olması bekleniyor. Yağışların Bingöl ve Muş'un yüksekleri, Ağrı ve Kars çevreleri ile Erzurum'un güney ve doğusunda yoğun kar şeklinde olması bekleniyor. Rüzgarın bölgenin güneydoğu kesimlerinde güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa) olarak esmesi bekleniyor. Bu sabah ve gece saatlerinde buzlanma ve don ile birlikte pus ve yer yer sis olayı bekleniyor. Bölgenin güneydoğusunda yüksek kar örtüsü bulunan dik yamaçlarda çığ tehlikesi bulunmaktadır.

ERZURUM °C, 1°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların öğle saatlerinden sonra güney ve doğu kesimlerinde yer yer yoğun kar şeklinde olması bekleniyor.

HAKKARİ °C, 5°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı kar yağışlı

KARS °C, 0°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların öğle saatlerinden sonra yer yer yoğun kar şeklinde olması bekleniyor.

VAN °C, 7°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, doğusu ve Adıyaman çevreleri ile ilk saatlerde Kilis çevrelerinin aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR °C, 12°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu

GAZİANTEP °C, 16°C

Parçalı ve çok bulutlu

SİİRT °C, 12°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu

ŞANLIURFA °C, 16°C

Parçalı ve çok bulutlu, zamanla aralıklı sağanak yağışlı