Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Tuğba Altıntop kimdir, kaç yaşında ve nereli?

Bir dönem Rafet El Roman ile evliliği ve boşanma süreci ile gündeme gelen Tuğba Altıntop'un hayatı merak konusu oldu. Bir televizyon programına katılacak olan ve uzun süredir ekranlarda görünmeyen Tuğba Altıntop hakkında merak edilenleri haberimizde derledik. İşte detaylar...

ABONE OL
  • Tuğba Altıntop hayatı ve kariyeri: Tuğba Altıntop kimdir, kaç yaşında ve nereli? Rafet El Roman ve Tuğba Altıntop neden ayrıldı?

    Yaptığı samimi açıklamaları ve kızlarıyla sık sık gündeme gelen isimlerden biri olan Tuğba Altıntop bugün bir televizyon programına konuk olacak. İşte "Ünlü oyuncu, model ve şarkıcı olan Tuğba Altıntop kimdir, kaç yaşında?" sorularının yanıtı ile Tuğba Altıntop son hali, hayatı ve biyografisi…

     
  • Tuğba Altıntop hayatı ve kariyeri: Tuğba Altıntop kimdir, kaç yaşında ve nereli? Rafet El Roman ve Tuğba Altıntop neden ayrıldı?

    TUĞBA ALTINTOP KİMDİR?

    15 Aralık 1976 tarihinde Adana'da doğan Tuğba Altıntop lise ardından grafikerlik alanında eğitimini devam ettirdi. 1996 Miss Turkey güzeli olan ünlü isim aynı yıl Rafet El Roman ile evlendi ve bu evlilikten Su Elnur ve Şevval Su adında iki kızları oldu.
  • Tuğba Altıntop hayatı ve kariyeri: Tuğba Altıntop kimdir, kaç yaşında ve nereli? Rafet El Roman ve Tuğba Altıntop neden ayrıldı?

    2003 yılında boşanan Altıntop modellik ve mankenlik kariyeri ardından çeşitli film ve dizilerde yer aldı. Oyunculuğun ardından 2007 yılında müzik dünyasına adım atan Tuğba Altıntop "Sana Söylüyorum" isimli ilk albümünü çıkardı
  • Tuğba Altıntop hayatı ve kariyeri: Tuğba Altıntop kimdir, kaç yaşında ve nereli? Rafet El Roman ve Tuğba Altıntop neden ayrıldı?

    Albümde Murat Güneş, Güven Baran, Aydın Sarman, Hüseyin Bitmez gibi isimlerin besteleri yer aldı. Ayrıca albümde Altıntop'un sözünü kendi yazdığı, müziğini ise Aydın Sarman ile bestelediği "Ağıt" isimli şarkıya da yer verdi. Albümde "Urfa Sana Ağlar" şarkısına klip çekti. Ardından müzik kariyerine devam eden ünlü isim Serdar Ortaç, Ozan Doğulu, Ayşen gibi isimlerle çalıştı.

     
  • Tuğba Altıntop hayatı ve kariyeri: Tuğba Altıntop kimdir, kaç yaşında ve nereli? Rafet El Roman ve Tuğba Altıntop neden ayrıldı?

    TUĞBA ALTINTOP ŞARKILARI

    Sana Söylüyorum (2007)

    La La (2016)

    Yana Yakıla (2013)

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.