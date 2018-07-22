Tuğba Coşkun ve Şeyda Coşkun'un Bodrum tatili devam ediyor

Sportif kardeşler Tuğba ve Şeyda Coşkun’un Bodrum tatili devam ediyor. Önceki gün Yalıkavak’ta Atv motorsikleti üzerinde görüntülenen kardeşler, gazetecileri bir anda karşısında görünce kahkaha atmaya başladı