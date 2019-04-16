Tuğba Ekinci'den Mehmet Ali Erbil paylaşımı

Giriş: 16.04.2019 - 14:44 | Güncelleme:  

Şarkıcı Tuğba Ekinci, sosyal medya hesabından yakın arkadaşı Mehmet Ali Erbil ile ilgili bir paylaşım yaptı. Ekinci, paylaşımında, "Sana herkesin çok ihtiyacı var. Zeki ve güçlü arkadaşım benim, Allah’a çok şükür iyisin" ifadelerini kullandı

  • 1Tuğba Ekinci'den Mehmet Ali Erbil paylaşımı - Magazin haberleri
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    18 Ekim'de evinde düşerek yaralanan Mehmet Ali Erbil, acilen ameliyata alınmış; sonrasında 16 yıldır mücadele ettiği kaçış sendromu hastalığının nüksetmesiyle uyutulmuştu. Mehmet Ali Erbil, yaklaşık 6 aydır hastanede tedavi görüyor. Erbil, sosyal medya hesaplarından yaptığı birkaç paylaşım ile iyileştiğini sevenlerine duyurmuştu.

  • 2Tuğba Ekinci'den Mehmet Ali Erbil paylaşımı - Magazin haberleri
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    Şarkıcı Tuğba Ekinci, sosyal medya hesabından yakın arkadaşı Mehmet Ali Erbil ile ilgili bir paylaşım yaptı. Ekinci, paylaşımında, şu ifadeleri kullandı:

  • 3Tuğba Ekinci'den Mehmet Ali Erbil paylaşımı - Magazin haberleri
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    Dünya yakışıklısı, dünya kabiliyetlisi en iyi baba, en iyi insan, en iyi dost, arkadaş her şey... İyi olduğunu duyuyorum. Güzel kızın Sezin Erbil hep cevap verdi sağ olsun. Seni görmeye gelsem görebilirmiyim artık acaba? Gönlüm hep seninleydi. Çok gençsin, evlatların da daha küçük.

  • 4Tuğba Ekinci'den Mehmet Ali Erbil paylaşımı - Magazin haberleri
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    İyi ki iyileştin, çok mutluyum. Seni sevenlerle beraber Türkiye senin sağlığına kavuşmanı, en iyi TV'de seni izlemenin sabırsızlığı içindeyiz. Sana herkesin çok ihtiyacı var. Zeki ve güçlü arkadaşım benim, Allah’a çok şükür iyisin.

  • 5Tuğba Ekinci'den Mehmet Ali Erbil paylaşımı - Magazin haberleri
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