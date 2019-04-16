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Dünya yakışıklısı, dünya kabiliyetlisi en iyi baba, en iyi insan, en iyi dost, arkadaş her şey... İyi olduğunu duyuyorum. Güzel kızın Sezin Erbil hep cevap verdi sağ olsun. Seni görmeye gelsem görebilirmiyim artık acaba? Gönlüm hep seninleydi. Çok gençsin, evlatların da daha küçük.