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        Haberler Gündem Güncel Tuğba hemşirenin tüyler ürperten ölümü: Evlilik yıl dönümünde boğazı kesilmiş halde bulundu | Son dakika haberleri

        Tuğba hemşirenin tüyler ürperten ölümü: Evlilik yıl dönümünde boğazı kesilmiş halde bulundu

        Eskişehir'de 25 yaşındaki hemşire Tuğba Koç'un, evliliğinin 1'inci yıl dönümünde, yaşadığı binanın otoparkındaki otomobilinin arka koltuğunda boğazı kesilmiş halde cesedi bulundu. Genç hemşirenin eşi A.K, gözaltına alındı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 03.09.2024 - 14:52 Güncelleme: 03.09.2024 - 17:53
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        Eskişehir'de 25 yaşındaki Tuğba hemşire park halindeki otomobilde ölü bulundu.

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        Olay, Odunpazarı ilçesi Vadişehir Mahallesi 5628'inci Sokak'taki TOKİ Konutları otoparkında meydana geldi.

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        Otoparkta park halindeki 26 AIC 139 plakalı otomobilin arka koltuğunda hareketsiz yatan kadını görenler, polise haber verdi. İhbarla adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

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        Yapılan araştırmada isminin Tuğba Koç olduğu öğrenilen kadının, boğazının kesilmesi sonucu öldüğü tespit edildi.

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        Olay Yeri İnceleme ekibi ve Cumhuriyet savcısının incelemelerinin ardından, Tuğba Koç’un cenazesi, otopsi için Eskişehir Şehir Hastanesi'nin morguna kaldırıldı.

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        EŞİ GÖZALTINA ALINDI

        Genç kadının ölümüne ilişkin başlatılan soruşturmada eşi A.K., gözaltına alındı.

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        ÖLDÜĞÜ GÜN EVLİLİK YIL DÖNÜMÜYMÜŞ

        Eskişehir Şehir Hastanesi'nde hemşire olan Tuğba Koç’un, A.K. ile evli olduğu ve bugün 1'inci evlilik yıl dönümü olduğu belirtildi.

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        Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

        #Tuğba Koç
        #hemşire
        #cinayet
        #eskişehirde hemşire cinayeti
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