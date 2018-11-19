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Polatlı Topçu ve Füze Okulu'nda düzenlenen yemin törenine katılan Tuğba Melis Türk, kardeşi ile fotoğrafını paylaşıp altına "Benim canım kardeşim , güzel yüreklim... Allah’ım seni ve tüm askerlerimizi korusun. Allah’ın izniyle 1 yılın sonunda güzel anılarla ve tecrübelerle döneceksin. Seni çok seviyorum" notunu düştü.