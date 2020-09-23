Tuğba Özerk: O yıllarda şarkıcı olmak isterdim - Magazin haberleri

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Şarkıcı Tuğba Özerk, 'Fikret Şeneş Şarkıları' albümünde seslendirdiği 'Aşk Defteri' şarkısını kliplendirdi. Klip, tüm dijital platformlarda yerini aldı. Özerk, yönetmenliğini Mustafa Özen, kostüm tasarımlarını Denizcan Kutlu'nun yaptığı klibin fotoğrafları için de Hakan Güngörmez'in objektifine poz verdi.

Ümraniye Film Platoları'nda gerçekleşen çekimlerde Tuğba Özerk, klipte mekan ve kostümler de dahil 1970'li yılların ruhunu anlatmaya çalıştıklarını belirterek, şunları söyledi:

Ben de o yıllarda şarkıcı olmak, şarkılarımı o dönemde yazmak isterdim. Bu şarkıyı yorumlarken ben de hatırladım sevdiklerimi ve tıpkı eserdeki gibi dedim ki; 'Hepsi bir başka alemdi.'

'Aşk Defteri', geçen yıl müzikseverlerle buluşan, Cumhuriyet tarihinin ilk kadın şarkı sözü yazarına saygı albümü olan 'Fikret Şeneş Şarkıları'nda yer almıştı.

Tuğba Özerk de, yıllar önce Ayla Dikmen'in seslendirdiği 'Aşk Defteri'ni Yıldıray Gürgen düzenlemesiyle bu albüm için yeniden yorumlamıştı.