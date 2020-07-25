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Habertürk'ten Tolga Aslan'ın haberine göre; Tuğba Özerk, geçtiğimiz gün Nişantaşı'nda görüntülendi. Yeni şarkısının klip çekimi için kendisine elbise baktığını söyleyen Özerk, gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Şarkıcı, single'nın adını henüz koyamadığını belirterek, "Beste hazır, klipte çekilecek ama şarkının adını henüz koymadık. Tam bir yaz şarkısı oldu. Pandemi nedeniyle Nisan ayında çıkaracağımız şarkı Ağustos'a kaldı" dedi.

"PARAYI DERT ETMEM"

Tuğba Özerk, basın mensuplarının, "Pandemi nedeniyle zarar ettiniz mi, çoğu şarkıcı 'geçinemiyoruz' dedi, sizin durumunuz ne?" sorusuna, "Ben hiçbir zaman parayı dert etmem, sahneye çıkamamayı dert ederim. Çalıştım evi ve yazlığı aldım. Ben mesleğimi sahne aşkı için yapıyorum, o yüzden bu konulara girmiyorum" şeklinde cevap verdi.