DHA'nın haberine göre; Marmaris'teki 3 bin 500 kişilik mekanda konser veren şarkıcı Tuğba Yurt, hareketli şarkılarıyla hem coştu, hem de coşturdu.

'Ağır Yaralı', 'Aşk Sanmışız', 'Güç Bende Artık' ve 'Sakin Ol' adlı şarkılarını hayranlarının yoğun isteği üzerine iki kere söyleyen Yurt, sahne performansı ile dikkat çekti. İki saat boyunca şarkı söyleyen Yurt'un hayranları, sahneyi gül yağmuruna tuttu.

Tuğba Yurt, konser bitiminde kuliste hayranlarının isteklerini kırmayarak beraber fotoğraf çektirdi.

Öte yandan şarkıcı, ağustos ayında albüm çıkaracağını söyledi.