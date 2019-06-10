İHA'nın haberine göre; Tekirdağ’ın Süleymanpaşa ilçesinde düzenlenen 55. Kiraz Festivali kapsamında düzenlenen konserde Buray ve Tuğba Yurt hayranlarıyla buluştu.

Tekirdağ’ın merkez İlçesi Süleymanpaşa Belediyesi tarafından bu yıl 55’ncisi düzenlenen Uluslararası Kiraz Festivali milyonları ağırladı. İstanbul başta olmak üzere il dışı ve çevre illerden gelenlerinde büyük ilgi gösterdiği festivaldeki konserlerin son konuğu Buray ve Tuğba Yurt oldu.

İlk başta sahneye çıkan ünlü sanatçı Tuğba Yurt, yaklaşık 2 saat sahnede kalarak en sevilen şarkılarını seslendirdi. Konsere katılan binlerce vatandaş Tuğba Yurt’un şarkılarına eşlik etti.

Tuğba Yurt’un konserinden sonra sahneye ünlü sanatçı Buray çıktı. Buray konser alanında bulunan binlerce vatandaşı coşturdu. Her iki sanatçının konserinde vatandaşlar unutulmaz bir gece geçirdi.

Konserden sonra Süleymanpaşa Belediye Başkanı Cüneyt Yüksel her iki sanatçıya Tekirdağspor forması, çiçek, plaket ve kiraz hediye etti.