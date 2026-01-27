Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Magazin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Televizyon
        Dünyadan
        HT Kulup
        Röportajlar
        Müzik
        Objektife Takılanlar
        Tüm Haberler
        Haberler Magazin Tuğberk Yağız Gülter'in yasaklı madde testi negatif çıktı - Magazin haberleri

        Tuğberk Yağız Gülter'in yasaklı madde testi negatif çıktı

        Şarkıcı Güllü'nün oğlu Tuğberk Yağız Gülter, sosyal medya hesabından yasaklı madde test sonucunun negatif çıktığını açıkladı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 27.01.2026 - 18:20 Güncelleme: 27.01.2026 - 18:22
        ABONE OL
        ABONE OL
        Yasaklı madde testi negatif çıktı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        26 Eylül 2025'te hayatını kaybeden sanatçı Güllü'nün oğlu Tuğberk Yağız Gülter, hakkında ortaya atılan 'yasaklı madde kullanımı' iddialarına sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımla yanıt verdi. Gülter, yasaklı madde taramasının negatif çıktığını açıkladı.

        Gülter’in avukatı aracılığıyla yapılan yazılı açıklamada, ise şu ifadeler yer aldı: 20 Aralık 2025 tarihinde, müvekkilim Tuğberk Yağız Hamza Gülter ve kıymetli ailesine yönelik gerçekleştirilen, hiçbir mesnedi bulunmayan ve vicdan sınırlarını zorlayan asılsız ihbarlar neticesinde işbu açıklamanın yapılması zarureti hasıl olmuştur. Söz konusu tarihte, emniyet teşkilatımıza ulaştırılan karanlık bir elin ürünü olan iddialarda; müvekkilimin ve yakınlarının gayriahlaki ve yasadışı maddeler kullandığı, bunları ikametgahlarında depoladıkları, hatta daha da elim bir iftira ile merhume anneleri Gül Tut'un aziz hatırasına ve miras bıraktığı değerlere dil uzatılarak, bu acı kaybın ardında şüphe uyandırılmaya çalışıldığı esefle müşahede edilmiştir.

        REKLAM

        Adli makamlarca titizlikle yürütülen tahkikat ve müvekkilimin hanesinde gerçekleştirilen kapsamlı arama neticesinde: Herhangi bir suç unsuruna veya yasaklı maddeye rastlanmamış, Müvekkilime uygulanan ilk biyolojik tetkik ve testlerin neticeleri 'Negatif' çıkarak iddiaların asılsızlığı bilimsel olarak tescillenmiş, Merhume Gül Tut'un vefatı üzerinden kurgulanan menfur senaryoların, yalnızca bir ailenin yasını kirletmeye yönelik beyhude bir çabadan ibaret olduğu gün yüzüne çıkmıştır. İlgililerin tespiti yönünde çalışmalar başlatılmış olup gerekli hukuki girişimler başlatılmıştır.

        Öte yandan; Güllü, 26 Eylül 2025'te Yalova'daki evinin teras katındaki pencereden düşerek hayatını kaybetmişti. Olayla ilgili başlatılan soruşturma kapsamında kızı Tuğyan Ülkem Gülter tutuklanırken, arkadaşı Sultan Nur Ulu hakkında ev hapsi kararı verilmişti. Diğer şüpheliler serbest bırakılmıştı. Gülter'in eski nişanlısı Kervan Eminoğlu ise 'kasten öldürmeye azmettirme' suçlamasıyla gözaltına alınmış, daha sonra adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.

        ÖNERİLEN VİDEO

        Adana'da oyun arkadaşlığı dehşete dönüştü: Liseli genci kaçırıp darbettiler

        Adana'da oyun arkadaşlığı dehşete dönüştü: Liseli genci kaçırıp darbettiler

        #Güllü
        #Tuğberk Yağız Gülter
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        2025 hedeflerimize ulaştığımız yıl oldu
        2025 hedeflerimize ulaştığımız yıl oldu
        Eski eşini ağır yaraladı kayınvalidesini öldürdü!
        Eski eşini ağır yaraladı kayınvalidesini öldürdü!
        27 Ocak 2026: Bugün ne oldu?
        27 Ocak 2026: Bugün ne oldu?
        Sabancı CEO'su Zaimler: İkinci yarıda daha iyi sinyaller alacağız
        Sabancı CEO'su Zaimler: İkinci yarıda daha iyi sinyaller alacağız
        Yeni tütün düzenlemesi yolda
        Yeni tütün düzenlemesi yolda
        Toprak altındaydı! Adıyaman'da bulundu...
        Toprak altındaydı! Adıyaman'da bulundu...
        Sağlık görevlileri kaza yaptı! Acı haber geldi!
        Sağlık görevlileri kaza yaptı! Acı haber geldi!
        Boşanma aşamasındaki eşini öldürdü
        Boşanma aşamasındaki eşini öldürdü
        Süper Lig'de imza şov: Transferler açıklandı!
        Süper Lig'de imza şov: Transferler açıklandı!
        Aziz İhsan Aktaş davası başladı
        Aziz İhsan Aktaş davası başladı
        Danimarka, Grönland'daki askeri varlığını arttırıyor
        Danimarka, Grönland'daki askeri varlığını arttırıyor
        Kırmızı etin fiyatı düştü marketlere neden yansımadı?
        Kırmızı etin fiyatı düştü marketlere neden yansımadı?
        Uzmanı o soruya yanıt verdi... İstanbul'a kar yağacak mı?
        Uzmanı o soruya yanıt verdi... İstanbul'a kar yağacak mı?
        Galatasaray, Devler Ligi'nde ilk 16 peşinde!
        Galatasaray, Devler Ligi'nde ilk 16 peşinde!
        Bir şehrin son günü nasıl geçti?
        Bir şehrin son günü nasıl geçti?
        Beşiktaş, Yasin Özcan'ı açıkladı: İstanbul'a geliyor!
        Beşiktaş, Yasin Özcan'ı açıkladı: İstanbul'a geliyor!
        Dehşet sözler: "Kafasına ütüyle vurdum, bıçakladım!"
        Dehşet sözler: "Kafasına ütüyle vurdum, bıçakladım!"
        "Hayatı tek bir disiplinden okumuyoruz"
        "Hayatı tek bir disiplinden okumuyoruz"
        Neden bütün uçaklar beyazdır?
        Neden bütün uçaklar beyazdır?
        ABD'de "tarihi" kar fırtınası sürüyor!
        ABD'de "tarihi" kar fırtınası sürüyor!