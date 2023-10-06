Tuğçe Kandemir yapay zeka ile 90'lar akımına uydu! Ünlü şarkıcı Müge Anlı'ya benzetildi.

Ünlüler arasında popüler olan yapay zeka akımına şarkıcı Tuğçe Kandemir de katılım sağladı. Sosyal medya hesabında yayınladığı gönderilerle sevenlerinden beğeni toplayan Kandemir, Müge Anlı 'ya benzetildi.

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Instagram hesabında yaptığı paylaşıma "90’ların aranan Asyalısı bulundu. Yalnız ben biraz rock'çı Serpil’e benzemişim ama olsun. Nasıl buldunuz?" notunu düşen Tuğça Kandemir'e sevenlerinden övgü dolu yorumlar geldi.