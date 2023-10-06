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        Haberler Magazin Tuğçe Kandemir yapay zeka ile 90'lar akımına uydu! Ünlü şarkıcı Müge Anlı'ya benzetildi.

        Tuğçe Kandemir yapay zeka ile 90'lar akımına uydu! Ünlü şarkıcı Müge Anlı'ya benzetildi.

        Son zamanların popüler yapay zeka uygulaması ile 90'lar lise yıllarına dönen ünlü isimlere şarkıcı Tuğçe Kandemir de katıldı. Ünlü ismin gönderilerine sevenlerinden yüzlerce övgü dolu yorum geldi.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 06.10.2023 - 17:27 Güncelleme: 06.10.2023 - 17:27
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        Ünlüler arasında popüler olan yapay zeka akımına şarkıcı Tuğçe Kandemir de katılım sağladı. Sosyal medya hesabında yayınladığı gönderilerle sevenlerinden beğeni toplayan Kandemir, Müge Anlı'ya benzetildi.

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        Instagram hesabında yaptığı paylaşıma "90’ların aranan Asyalısı bulundu. Yalnız ben biraz rock'çı Serpil’e benzemişim ama olsun. Nasıl buldunuz?" notunu düşen Tuğça Kandemir'e sevenlerinden övgü dolu yorumlar geldi.

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        Tuğçe Kandemir'in gönderilerinin altına bir takipçisinden: "Müge Anlı ile Demet Akalın karışımı olmuş" yorumu geldi. Ünlü şarkıcı yoruma kayıtsız kalmadı.

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        Ünlü şarkıcı gelen o yoruma şu yanıtı verdi: "Müge Anlı daha bir yakın geldi."

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        İşte Tuğçe Kandemir'in son pozları...

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        Haberi Hazırlayan: Melis Göroğulları
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