Tuğçe Sarıkaya kimdir, nereli ve kaç yaşında? Soruları şu an en sık aranılan isimlerden biri oldu. 31 yaşındaki manken ve sunucu Tuğçe Sarıkaya iş adamı Güven Dağıtsan ile Fas'ın başkenti Rabat'ta nikah masasına oturdu. Öte yandan Tuğçe Sarıkaya'nın ablasının şarkıcı Ebru Polat olduğu ortaya çıktı.
TUĞÇE SARIKAYA KİMDİR, NERELİ VE KAÇ YAŞINDA?
1988 doğumlu güzel manken ve oyuncu Tuğçe Sarıkaya Yeditepe Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler mezunu’dur. Best Model Of Turkey 2009 birincisi ve Best Model Of World üçüncüsü olmuştur. Aylan Algan, Celal Kadri Kınoğlu ve Turgay Tanülkü’den oyunculuk eğitimi alan Tuğçe Sarıkaya ayrıca spikerlik ve diksiyon dersleride almıştır. Oyunculuk deneyimini Yaprak Dökümü dizisinde Sibel karakteri ile gerçekleştiren Tuğçe Sarıkaya Ebru Polat’ın Çetin Ceviz ve Çığ Gibi şarkılarının kliplerindede yer almıştır.
Bugüne kadar Uçurum, Şipşak Anadolu, Senden Önce, Eski Sevgiliyi Unutmanın 10 Yolu ve Kalbimdeki Yabancı gibi projelerde yer almıştır. Şarkıcı Ebru Polat‘ın kardeşidir. Rusça, Almanca, İngilizce ve Farsça bilen Tuğçe Sarıkaya aslen İzmir’lidir.
GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.