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        Haberler Gündem Tuğla yüklü TIR’daki gizli bölümde 30 kaçak göçmen yakalandı - Güncel haberler

        Tuğla yüklü TIR’daki gizli bölümde 30 kaçak göçmen yakalandı

        Rize'nin Ardeşen ilçesinde polisin durdurduğu TIR'ın dorsesinde yapılan aramada, tuğlalar arasında oluşturulan gizli bölümde ülkeye yasa dışı yollarla girdiği belirlenen yabancı uyruklu 30 kaçak göçmen yakalandı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 26.06.2024 - 00:14 Güncelleme: 26.06.2024 - 00:15
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        Tuğla yüklü TIR'da 30 kaçak göçmen yakalandı
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        İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin, göçmen kaçakçılığı suçunun önlenmesine yönelik yaptığı çalışmada, ilçeden geçen Karadeniz Sahil Yolu'nda Artvin’den Trabzon istikametine giden tuğla yüklü TIR'I durdurdu.

        Ekiplerin yaptığı aramada, dorsede tuğlalar arasında oluşturulan gizli bölümde ülkeye kaçak yollarla girdiği belirlenen yabancı uyruklu 30 kaçak göçmen yakalandı.

        TIR'da indirilen yabancı uyruklu göçmenler ile kendilerini taşıyan sürücü, üst aramaları yapıldıktan sonra gözaltına alındı. Şüpheli TIR, ekiplerin incelemeleri sonrası bölgeden alındı.

        Fotoğraf, DHA tarafından servis edilmiştir.

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