        TÜİK açıkladı: Tavuk eti ve yumurta üretimi arttı

        Türkiye genelinde tavuk eti üretimi Aralık 2025'te bir önceki aya göre yüzde 8,6, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 7,1 artarak 253 bin 993 tona yükselirken, tavuk yumurtası üretimi yıllık yüzde 10,2 artışla 1 milyar 860 milyon 594 bin adede çıktı.

        Giriş: 13.02.2026 - 12:27 Güncelleme: 13.02.2026 - 12:27
        Tavuk eti ve yumurta üretimi arttı
        Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Aralık 2025'e ilişkin kümes hayvancılığı üretimi istatistiklerini açıkladı. 

        Buna göre, söz konusu ayda 253 bin 993 ton tavuk eti üretimi yapıldı. Üretim, yıllık bazda yüzde 7,1, aylık bazda yüzde 8,6 artış gösterdi.

        Tavuk yumurtası üretimi de Aralık 2025'te aylık bazda yüzde 5,3, bir önceki yılın aynı ayına göre de yüzde 10,2 yükseldi. Bu dönemde 1 milyar 860 milyon 594 bin adet tavuk yumurtası üretildi. 

        Kesilen tavuk sayısı, geçen yılın aralık ayında yıllık bazda yüzde 9,1 artışla 136 milyon 487 bin olarak kayıtlara geçti.

        Geçen yıl ocak-aralık döneminde bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla, tavuk yumurtası üretimi yüzde 6 azalırken, kesilen tavuk sayısı yüzde 9,8 ve tavuk eti üretimi yüzde 11,3 arttı

