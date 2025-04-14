TÜİK açıkladı: Yumurta üretimi sert düştü

TÜİK, Şubat ayına ilişkin kümes hayvancılığı üretim verilerini açıkladı.

Şubat ayında bir önceki yılın aynı ayına göre, tavuk yumurtası üretimi yüzde 10,8 azaldı, kesilen tavuk sayısı yüzde 5,8 arttı, tavuk eti üretimi yüzde 8,2 arttı.

Bir önceki ay 1 milyar 652 milyon 615 bin adet olan tavuk yumurtası üretimi Şubat ayında yüzde 6,4 oranında azalarak 1 milyar 547 milyon 93 bin adet oldu.

Böylece tavuk yumurtası üretimi Haziran 2022'den (1 milyar 528 milyon 58 bin adet) bu yana son 32 ayın en düşük seviyesinde gerçekleşti.

Ocak-Şubat döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre, tavuk yumurtası üretimi yüzde 10,4 azaldı, kesilen tavuk sayısı yüzde 8,8 arttı, tavuk eti üretimi yüzde 11,5 arttı.