AA

Dinçer, 25 Nisan Türkiye İstatistik Günü dolayısıyla AA muhabirine yaptığı açıklamada, TÜİK'in, kuruluş yılı olan 1926'dan bugüne kadar önemli bilimsel ve teknik süreçlerden geçerek, ülkenin çağdaş istatistik yapısını geliştirmek için çalıştığını ve istatistik üretim süreçlerinde etkin rol oynadığını söyledi.

Dinçer, kurumun, ulusal ve uluslararası ihtiyaçlara cevap verebilmek ve uluslararası standartlara uygun resmi istatistikleri üretmek amacıyla her zaman hizmet sunmaya devam edeceğini dile getirdi.

Toplumların, mevcut durumlarını görebilmeleri, gerçekleşen olaylar hakkında akılcı kararlar verebilmeleri ve geleceğe ilişkin planlar yapabilmelerinde doğru, güvenilir ve zamanı ön planda tutan bilginin önemine işaret eden Dinçer, şu ifadeleri kullandı:

"Güvenilir istatistikler ve sağlıklı işleyen bir istatistik sistemi olmadan güvenli bir gelecekten söz etmek mümkün değildir. Daima 'ulusal ve uluslararası kullanıcıların ihtiyaç ve öncelikleri dikkate alınarak kaliteli, güncel, güvenilir, tutarlı, tarafsız, uluslararası standartlara uygun istatistikleri üretmek, kullanıma sunmak ve resmi istatistik üretim sürecinde yer alan kurumlar arasında eşgüdümü sağlamak' misyonu ve 'uluslararası standartlarda, kullanıcı odaklı ve sürdürülebilir bir istatistik sistemi kurmak' vizyonu ile hareket eden TÜİK, sahip olduğu kaynakları en etkili biçimde kullanarak çalışmaya devam edecektir."

"KÜRESELLEŞME VE BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ KURUMA ÖNCÜ OLMA FIRSATI VERDİ"

Bugün TÜİK'in 95. yaşını da kutlayacaklarını belirten Dinçer, "Küreselleşme ve bilişim teknolojilerinin yol açtığı büyük değişim ve gelişmeler, bize istatistik üretiminde çağı yakalamanın ötesinde öncü olma azmi ve fırsatı verdi. Bu fırsatı en iyi şekilde değerlendirmeye devam edeceğiz." diye konuştu.

Dinçer, tüm dünyayı etkisi altına alan yeni tip koronavirüs salgınıyla mücadele edilen bu dönemde istatistik üretim sürecinin aksatılmaması adına tüm çalışma arkadaşları ve toplumun tüm kesimleriyle iletişim ve iş birliği içinde, sahip oldukları kaynakları en etkili biçimde kullanarak çalışmayı sürdüreceklerini söyledi.

İstatistik üretim sisteminin parçası olan tüm paydaşlara, katkıları için teşekkür eden Dinçer, şunları kaydetti:

"Üretilen istatistiklerin kaliteli, tarafsız ve zamanlı olması yanında karşılaştırılabilir olması da en önemli kriterlerden biridir. Kurumumuz, Türkiye İstatistik Kanunu'ndan aldığı güçle bu altyapının sağlıklı şekilde yürütülebilmesi için paydaşlarımıza gereken tüm desteği etkin şekilde vermeye devam edecektir. Bu vesileyle bir kamuoyu duyurusu ve kendi personelimizle hazırladığımız kısa bir video da sosyal medya hesaplarımızdan paylaşılmıştır."