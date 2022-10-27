TÜİK hesaplamayı değiştirdi turizm geliri 19.3 milyar dolar arttı 0:00 / 0:00

Turizm istatistiklerinin hesaplanmasında yöntem değişikliğine giden TÜİK son 10 yılın verilerinde revizyona gitti.

TÜİK'ten yapılan açıklamada turizm istatistiklerinin daha hızlı ve kaliteli olarak hesaplanmasına yönelik idari kayıt kullanımını arttırmak, yeni veri kaynaklarını, araştırma sonuçlarını sisteme entegre etmek ve metodolojik iyileştirmeleri yansıtmak amacıyla revizyon yapılması ihtiyacının oluştuğu ifade edildi.

KREDİ KARTI VERİLERİ ENTEGRE EDİLDİ

Açıklamaya göre revizyon kapsamında;

-Çıkış yapan ziyaretçi anketi (ÇYZA) ilave veri kaynakları ile birlikte kullanılmaya devam edilecek olup paket tura konu olan geceleme sayısı ile ilgili düzenleme yapıldı.

-BKM kredi kartı verilerinin sisteme entegrasyonu sağlandı.

-Sağlık turizmi araştırması sonuçları turizm istatistiklerine yansıtıldı.

-Eğitim turizmi verilerinin elde edilmesine yönelik eğitim turizmi araştırması ve uluslararası öğrenci

kontenjanı (Türk, yabancı) kapsamında eğitim gören öğrencilerin ödediği harç verileri derlenip

sonuçlar entegre edildi.

310 MİLYAR DOLARI AŞTI

Bu revizyon sonucu son 10 yıldaki turizm gelirlerinde artış yaşanmış oldu. 2012 ile 2022'nin ilk 2 çeyreği arasındaki dönemde eski hesaplamaya göre toplamda 290 milyar 224 milyon dolar turizm geliri elde edilmişti. Yeni hesaplamayla bu rakam 310 milyar 158 milyon dolara çıktı. Böylece son 10 yıldaki turizm gelirlerinde 19 milyar 286 milyon dolarlık artış yaşandı.

Yıl Turizm geliri (Bin $) Eski Seri Yeni Seri Revizyon Farkı 2,012 29,007,002 29,689,249 682,246 2,013 32,308,991 33,073,502 764,511 2,014 34,305,904 35,137,949 832,045 2,015 31,464,777 32,492,212 1,027,435 2,016 22,107,440 22,839,468 732,029 2,017 26,283,656 27,044,541 760,885 2,018 29,512,926 30,545,924 1,032,997 2,019 34,520,332 37,268,474 2,748,142 2,020 12,059,320 14,817,273 2,110,479 2,021 24,482,332 30,173,587 5,691,255 2,022 14,171,591 17,076,179 2,904,588 Toplam 290,224,271 310,158,358 19,286,612