TÜİK hesaplamayı değiştirdi turizm geliri 19.3 milyar dolar arttı

Turizm istatistiklerinin hesaplanmasında yöntem değişikliğine giden TÜİK son 10 yılın verilerinde revizyona gitti.
TÜİK'ten yapılan açıklamada turizm istatistiklerinin daha hızlı ve kaliteli olarak hesaplanmasına yönelik idari kayıt kullanımını arttırmak, yeni veri kaynaklarını, araştırma sonuçlarını sisteme entegre etmek ve metodolojik iyileştirmeleri yansıtmak amacıyla revizyon yapılması ihtiyacının oluştuğu ifade edildi.
KREDİ KARTI VERİLERİ ENTEGRE EDİLDİ
Açıklamaya göre revizyon kapsamında;
-Çıkış yapan ziyaretçi anketi (ÇYZA) ilave veri kaynakları ile birlikte kullanılmaya devam edilecek olup paket tura konu olan geceleme sayısı ile ilgili düzenleme yapıldı.
-BKM kredi kartı verilerinin sisteme entegrasyonu sağlandı.
-Sağlık turizmi araştırması sonuçları turizm istatistiklerine yansıtıldı.
-Eğitim turizmi verilerinin elde edilmesine yönelik eğitim turizmi araştırması ve uluslararası öğrenci
kontenjanı (Türk, yabancı) kapsamında eğitim gören öğrencilerin ödediği harç verileri derlenip
sonuçlar entegre edildi.
310 MİLYAR DOLARI AŞTI
Bu revizyon sonucu son 10 yıldaki turizm gelirlerinde artış yaşanmış oldu. 2012 ile 2022'nin ilk 2 çeyreği arasındaki dönemde eski hesaplamaya göre toplamda 290 milyar 224 milyon dolar turizm geliri elde edilmişti. Yeni hesaplamayla bu rakam 310 milyar 158 milyon dolara çıktı. Böylece son 10 yıldaki turizm gelirlerinde 19 milyar 286 milyon dolarlık artış yaşandı.
|Yıl
|Turizm geliri (Bin $)
|Eski Seri
|Yeni Seri
|Revizyon Farkı
|2,012
|29,007,002
|29,689,249
|682,246
|2,013
|32,308,991
|33,073,502
|764,511
|2,014
|34,305,904
|35,137,949
|832,045
|2,015
|31,464,777
|32,492,212
|1,027,435
|2,016
|22,107,440
|22,839,468
|732,029
|2,017
|26,283,656
|27,044,541
|760,885
|2,018
|29,512,926
|30,545,924
|1,032,997
|2,019
|34,520,332
|37,268,474
|2,748,142
|2,020
|12,059,320
|14,817,273
|2,110,479
|2,021
|24,482,332
|30,173,587
|5,691,255
|2,022
|14,171,591
|17,076,179
|2,904,588
|Toplam
|290,224,271
|310,158,358
|19,286,612
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