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        Haberler Ekonomi Alışveriş Gıda TÜİK: Tavuk eti üretimi nisanda azaldı

        Tavuk eti üretimi nisanda azaldı

        Türkiye genelinde tavuk eti üretimi nisanda geçen yılın aynı ayına göre yüzde 0,5 azalarak 236 bin 310 tona gerilerken, tavuk yumurtası üretimi yüzde 18,9 yükselişle 1 milyar 844 milyon 973 bin adede çıktı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12 Haziran 2026 - 10:44 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        Tavuk eti üretimi nisanda azaldı

        Türkiye İstatistik Kurumu, nisan ayına ilişkin kümes hayvancılığı üretimi istatistiklerini açıkladı. 

        Buna göre, nisanda 236 bin 310 ton tavuk eti üretildi. Üretim, geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 0,5 azalırken, bir önceki aya göre yüzde 1,8 arttı.

        Tavuk yumurtası üretimi, nisanda aylık bazda yüzde 3,9 azalırken, yıllık bazda yüzde 18,9 yükseldi. Bu dönemde 1 milyar 844 milyon 973 bin tavuk yumurtası üretildi. 

        Nisanda kesilen tavuk sayısı, yıllık yüzde 0,2 azalışla 127 milyon 357 bin olarak kayıtlara geçti.

        Ocak-nisan döneminde de geçen yılın aynı dönemine kıyasla tavuk yumurtası üretimi yüzde 17,3, kesilen tavuk sayısı yüzde 3,1, tavuk eti üretimi yüzde 1,6 arttı.

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