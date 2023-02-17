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TÜİK, yaşam memnuniyeti araştırmasını yayımladı: Türkiye'nin yüzde 49,7'si mutlu!

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2022 yılı “Yaşam Memnuniyeti Araştırması” verilerini açıkladı. Verilere göre Türkiye'nin yüzde 49,7'sinin mutlu olduğu ve 2022’de mutsuz kişilerin oranının 0,7 puan düşüşle yüzde 15,9’a gerilediği kaydedildi. İşte, 2022 TÜİK yaşam memnuniyet anketi...

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  • TÜİK, yaşam memnuniyeti araştırmasını yayımladı: Türkiye'nin yüzde 49,7'si mutlu!

    TÜİK verisine göre, 2022’de mutsuz kişilerin oranı 0,7 puan düşüşle yüzde 15,9’a geriledi. Evli bireylerin, evli olmayan bireylere göre daha mutlu olduğu açıklanan araştırmada, eğitim durumuna göre mutluluk düzeyi incelendiğinde, 2022 yılında en yüksek mutluluk oranın yüzde 52,7 ile ilkokul mezunu grubunda olduğu kaydedildi.
  • TÜİK, yaşam memnuniyeti araştırmasını yayımladı: Türkiye'nin yüzde 49,7'si mutlu!

    TÜİK AÇIKLADI:TÜRKİYE'NİN %49,7'Sİ MUTLU

    Mutlu olduğunu beyan eden 18 ve üzeri yaştaki bireylerin oranı, 2021 yılında %49,3 iken 2022 yılında %49,7 oldu. Mutsuz olduğunu beyan eden bireylerin oranı ise 2021 yılında %16,6 iken 2022 yılında %15,9 oldu.
  • TÜİK, yaşam memnuniyeti araştırmasını yayımladı: Türkiye'nin yüzde 49,7'si mutlu!

    KADINLAR DAHA MUTLU

    İstatistiklerde, mutlu olduğunu beyan eden erkeklerin oranının, 2021 yılında yüzde 43,9 iken 2022 yılında yüzde 46,5 olduğu belirtildi. Ayrıca, kadınlarda bu oranın, 2021 yılında yüzde 54,6 iken 2022 yılında yüzde 52,7’e yükseldiği kaydedildi.
  • TÜİK, yaşam memnuniyeti araştırmasını yayımladı: Türkiye'nin yüzde 49,7'si mutlu!

    EVLİLER EVLİ OLMAYANLARDAN DAHA MUTLU!

    TÜİK verilerine göre, evli bireylerin, evli olmayan bireylere göre daha mutlu olduğu görüldü. Mutlu olduğunu belirten evli bireylerin oranı, 2022 yılında yüzde 54,5 iken evli olmayanlarda bu oran, yüzde 40,4 olarak gerçekleşti. Evli olanların mutluluk düzeyi cinsiyete göre incelendiğinde; evli erkeklerin yüzde 51,0'inin, evli kadınların ise yüzde 57,9'unun mutlu olduğu gözlendi.
  • TÜİK, yaşam memnuniyeti araştırmasını yayımladı: Türkiye'nin yüzde 49,7'si mutlu!

    EN MUTLU OLANLAR 65 VE ÜZERİ YAŞ GRUBUNDA

    Yaş gruplarına göre mutluluk düzeyi incelendiğinde; 65 ve üzeri yaş grubu, 2021 yılında yüzde 56,2, 2022 yılında ise yüzde 57,7 ile en yüksek mutluluk oranının görüldüğü yaş grubu oldu. En düşük mutluluk oranı ise 2021 yılında yüzde 44,5 ile 18-24 yaş grubunda görülürken 2022 yılında yüzde 46,8 ile 25-34 yaş grubunda gözlendi.
  • TÜİK, yaşam memnuniyeti araştırmasını yayımladı: Türkiye'nin yüzde 49,7'si mutlu!

    İLKOKUL MEZUNU BİREYLER DAHA MUTLU

    Eğitim durumuna göre mutluluk düzeyi incelendiğinde; 2022 yılında en yüksek mutluluk oranı, yüzde 52,7 ile ilkokul mezunu grubunda görüldü. Bunu sırasıyla; yüzde 51,7 ile bir okul bitirmeyenler, yüzde 48,3 ile lise ve dengi okul mezunu, yüzde 48,2 ile yükseköğretim mezunu ve yüzde 46,3 ile ilköğretim veya ortaokul mezunu bireyler takip etti.
  • TÜİK, yaşam memnuniyeti araştırmasını yayımladı: Türkiye'nin yüzde 49,7'si mutlu!

    EN YÜKSEK MEMNUNİYET ORANI %75,9 İLE ASAYİŞ HİZMETLERİNDE

    Kamu hizmetlerinden memnuniyet düzeyleri incelendiğinde; 2022 yılında asayiş hizmetlerinden memnun olduğunu beyan edenlerin oranı yüzde 75,9 olurken bunu sırasıyla yüzde 69,7 ile ulaştırma, yüzde 65,6 ile sağlık, yüzde 63,8 ile Sosyal Güvenlik Kurumu, yüzde 59,5 ile adli ve yüzde 59,3 ile eğitim hizmetlerinden memnuniyet takip etti. Kendi geleceklerinden umutlu olduğunu beyan eden bireylerin oranı ise 2022 yılında yüzde 64,9 oldu.

Haberi Hazırlayan : Elif Büşra Cebeci
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