        Tüketici güven endeksi aralıkta aylık bazda yüzde 1,8 azaldı

        Tüketici güven endeksi aralıkta aylık bazda yüzde 1,8 azaldı

        Tüketici güven endeksi, aralıkta aylık bazda yüzde 1,8 azalışla 83,5 oldu

        19.12.2025
        Tüketici güveni aralıkta geriledi
        Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), aralık ayına ilişkin tüketici güven endeksi verilerini açıkladı.

        Buna göre, TÜİK ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası işbirliğiyle yürütülen Tüketici Eğilim Anketi sonuçlarından hesaplanan tüketici güven endeksi, kasımda 85 iken bu ay yüzde 1,8 azalışla 83,5 olarak kayıtlara geçti.

        Mevcut dönemde hanenin maddi durumu endeksi, yüzde 2,4 azalışla 69,6'dan 67,9'a geriledi.

        Gelecek 12 aylık dönemde hanenin maddi durum beklentisi endeksi, kasımda 85,7 iken bu ay yüzde 0,6 düşüşle 85,2 oldu.

        Geçen ay 79,6 olan gelecek 12 aylık dönemde genel ekonomik durum beklentisi endeksi, bu ay yüzde 1,8 azalışla 78,2 olarak hesaplandı.

        Gelecek 12 aylık dönemde dayanıklı tüketim mallarına harcama yapma düşüncesi endeksi de geçen ay 105 iken, bu ay yüzde 2,3 gerileyerek 102,6 olarak kayıtlara geçti.

