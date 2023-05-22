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Tüketici güveni mayısta yükseldi

Tüketici güven endeksi mayıs ayında yüzde 4 yükselerek Temmuz 2018'den bu yana en yüksek seviyesine çıktı

Tüketici güveni mayısta yükseldi
HABERTURK.COM

Tüketici eğilim anketi sonuçlarından hesaplanan mevsim etkilerinden arındırılmış tüketici güven endeksi, mayıs ayında bir önceki aya göre yüzde 4 yükseldi. TÜİK verilerine göre nisan ayında 87.5 olan endeks, mayıs ayında 91.1 oldu.

Böylece endeks Temmuz 2018'den bu yana en yüksek seviyesine çıktı.

Tüketici güven endeksi 0-200 aralığında değer alabiliyor. Tüketici güven endeksinin 100'den büyük olması tüketici güveninde iyimser durumu, 100'den küçük olması tüketici güveninde kötümser durumu gösteriyor.

GELECEK 12 AYA İLİŞKİN İYİMSERLİK ARTTI

Alt endekslere bakıldığında 'gelecek 12 aylık dönemde genel ekonomik durum beklentisinde' yüzde 5.7, 'gelecek 12 aylık dönemde hanenin maddi durum beklentisinde' ise yüzde 4.7'lik bir yükseliş yaşandığı görüldü.

Tüketici güven endeksi, alt endeksleri ve değişim oranları, Mayıs 2023

Endeks Bir önceki aya göre
değişim oranı (%)
Nisan Mayıs Nisan Mayıs
Tüketici güven endeksi 87,5 91,1 9,2 4,0
Mevcut dönemde hanenin maddi durumu 69,1 70,6 4,6 2,2
Gelecek 12 aylık dönemde hanenin maddi durum beklentisi 89,8 94,0 12,8 4,7
Gelecek 12 aylık dönemde genel ekonomik durum beklentisi 95,2 100,5 14,7 5,7
Gelecek 12 aylık dönemde dayanıklı tüketim mallarına harcama yapma düşüncesi 96,1 99,1 4,5 3,1

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