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Türkiye İstatistik Kurumu( TÜİK) ve Merkez Bankası işbirliği ile yürütülen tüketici eğilim anketi sonuçlarından hesaplanan mevsim etkilerinden arındırılmış tüketici güven endeksi, şubat ayında bir önceki aya göre yüzde 2.7 oranında azaldı; ocak ayında 58.8 olan endeks, şubat ayında 57.3 oldu.

Mevsim etkilerinden arındırılmış tüketici güven endeksi, Şubat 2020:



TÜİK'in açıkladığı verilere göre gelecek 12 aylık döneme ilişkin hanenin maddi durum beklentisi endeksi Ocak ayında 79,5 iken, Şubat ayında yüzde 3.4 oranında azalarak 76.8'ye geriledi. Gelecek 12 aylık döneme ilişkin genel ekonomik durum beklentisi endeksi ise Ocak ayında 77.4 iken, Şubat ayında yüzde 1.9 oranında azalarak 75.9'e indi.

Mevsim etkilerinden arındırılmış tüketici güven endeksi, alt endeksleri ve değişim oranları, Şubat 2020:





TASARRUF BEKLENTİSİ ARTTI

Gelecek 12 aylık döneme ilişkin tasarruf etme ihtimali endeksi ocak ayında 21.6 iken, şubat ayında yüzde 4.2 oranında artarak 22.5'e yükseldi.