Koçal, yaptığı açıklamada, birçok iş yerinin kanunlara aykırı hareket ederek, nakit ve kartlı alış verişlerde fiyat farkı koyduklarını söyledi.
Kartla yapılan alışverişlerde tek çekimde farklı, taksitli satışlarda farklı fiyatların belirlendiğini aktaran Koçal, "Öncelikle belirtmek gerekir ki kredi kartı ya da banka kartı bir ödeme aracıdır. Vatandaş ödemesini nakit yapabileceği gibi kredi kartı veya banka kartıyla da yapabilir." diye konuştu.
Koçal, 5464 sayılı Banka Kartları ve Kredi Kartları Kanunu'nun 17. maddesinde "Üye iş yerleri, kart hamillerinin yapmış oldukları mal ve hizmet alımlarının bedelini banka kartı ya da kredi kartı ile ödeme taleplerini kabul etmek zorundadır. Bu zorunluluk indirim dönemlerinde de geçerlidir. Üye iş yerleri, kart hamilinden kartın kullanılması dolayısıyla komisyon veya benzeri bir isim altında ilave bir ödemede bulunmasını isteyemez. Bu hükme aykırı davranılması halinde, üye iş yeri anlaşması yapan kuruluşlar tarafından üye iş yeri sözleşmesi feshedilir ve bir yıl süreyle yeni bir sözleşme yapılamaz." hükmünün yer aldığını anımsattı.
Söz konusu kanun maddesinde de açıkça anlaşılacağı üzere, üye iş yerlerinin tek çekim yapılan kredi kartlarında tüketiciye komisyon adı altında ayrıca bir ücret yükleyemeyeceğini vurgulayan Koçal, bunun yapılmasının suç teşkil edeceğini ifade etti.
"TAKSİTLİ SATIŞLARDA KOMİSYON FARKI YÜKLENMESİNİN YASAL DAYANAĞI YOK"
Aziz Koçal, üye iş yerleri ile bankalar arasında yapılan anlaşma kapsamında, bankalar tarafından üye iş yerlerine, post hesabında biriken paranın nakit ya da belirli aralıklarla çekilmesi durumunda farklı komisyonlar uygulandığı bilgisini verdi.
Üye iş yerlerinin de bu maliyeti tüketiciye yüklediklerini anlatan Koçal, şunları kaydetti:
"Piyasalardaki nakit sıkışıklığı nedeniyle yaşanan krizin faturası yine tüketiciye çıkarılarak, komisyonlar tüketicinin sırtına yüklenmektedir. Hiçbir iş yerinin bankaya ödediği komisyonu tüketiciye yükleme hakkı yoktur. Bunu yapan firmalara yukarıda bahsi geçen kanunun 40. maddesi cezai sorumluluk yüklemekte olup, firmaya adli para cezası verilmektedir.
Bazı firmaların taksitli satışlarda da tüketiciye komisyon farkı yüklediği görülmekte olup bunun da yasal bir dayanağı yoktur.
Üye iş yerleri, kart hamillerinin yaptıkları mal ve hizmet alımlarının bedelini banka kartı veya kredi kartı ile ödeme taleplerini kabul etmek zorunda olup ayrıca bir komisyon talep edemez. Bu tür tüketiciyi istismar eden firmalara karşı tüketici tüketimden gelen gücünü kullanarak alışveriş yapmamalı. Yapmak zorunda kalındı ve komisyon ödendi ise kredi kartıyla alışveriş yaparken üye iş yeri tarafından alınan ya da fiyata ilave edilen komisyon farkı var ise tüketici hakem heyetlerine başvurarak bu farkı talep edebilirler. Ayrıca üye iş yerini gerekli işlemlerin yapılması için şikayet edebilirler. Bu tür uygulamalara maruz kalan tüketiciler detaylı bilgiyi tüketici derneklerimizden de alabilirler."GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
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