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Tükürük yutmak oruç bozar mı? Oruçluyken tükürük ve balgam yutulur mu?

Tükürük yutmak orucu bozar mı? sorusu 2020 Ramazan ayının ilk gününde oruç tutan vatandaşların gündeminde. Peki tükürük yutmak ya da geniz akıntısı ve balgam yutmak orucu bozar mı?

Tükürük

Oruç tutan vatandaşlar, oruca zarar gelecek davranışlardan kaçınıyor. Bu yüzden de tüm detayları araştırıyor. Tükürük yutmak orucu bozar mı, yoksa bozmaz mı? sorusu da bu detaylar arasında yer alıyor. İşte Diyanet İşleri'ne göre, tükürük yutmak ile ilgili ayrıntılar...

TÜKÜRÜK YUTMAK ORUÇ BOZAR MI?

Oruçluyken, ağız içinde olan ve genze gelen akıntıyı, balgamı, tükürüğü yutmak orucu bozmaz. Ancak Diyanet bilgilerine göre tükürüğü ağızda biriktirip yutmak oruçluya mekruhtur. Yani dince yasaklanmamış olmakla birlikte yapılmaması istenen davranıştır.

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