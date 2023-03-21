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Haberler Gündem 3. Sayfa Tülay Erşahin "Takipsizlik" kararı verildiği gün kocası tarafından öldürüldü! - Güncel haberler
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"Takipsizlik" kararı verildi! Tülay o gün öldürüldü!

İstanbul'da, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde eşi Murat Yaşar tarafından öldürülen Tülay Erşahin Yaşar'ın, şiddet gördüğü gerekçesiyle şikayetçi olduğu, soruşturmada cinayetin işlendiği gün takipsizlik kararı verildiği ortaya çıktı

Tülay Erşahin
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DHA

İstanbul Pendik'te yaşayan 30 yaşındaki Tülay Erşahin Yaşar, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde eşi Murat Yaşar (35) tarafından bıçaklanarak öldürüldü.

ÖLDÜRDÜKTEN SONRA HAYATINA KIYDI

T&uuml;lay Erşahin Yaşar.
Tülay Erşahin Yaşar.

DHA'da yer alan habere göre Murat Yaşar cinayetin ardından 5'inci kattaki evlerinin balkonundan atlayarak hayatını kaybetti.

DARP EDİLDİ UZAKLAŞTIRMA KARARI ALDIRDI

Tülay Erşahin'in 3 Şubat'ta kocası Murat Yaşar tarafından darp edildiği iddiasıyla karakola giderek şikayetçi olduğu, uzaklaştırma kararı aldırdığı ortaya çıktı.

BOŞANMA DAVASI AÇACAKTI

T&uuml;lay Erşahin Yaşar'ın avukatı Hatice &Ccedil;&ouml;rt&uuml;k.
Tülay Erşahin Yaşar'ın avukatı Hatice Çörtük.

Tülay Erşahin'in boşanma davası açmaya hazırlandığı da öğrenildi. Tülay Erşahin Yaşar'ın avukatı Hatice Çörtük, darp soruşturmasının takipsizlikle sonuçlandığı gün cinayetin işlendiğini söyledi.

"AĞLAYARAK BENİ ARADI"

Avukat Hatice Çörtük, Tülay Erşahin Yaşar'ın öldürülmeden önce kocası tarafından şiddet gördüğünü belirterek, "Bana kocasıyla bir takım problemler yaşadığını ve şiddet gördüğünü söyledi. Bir an önce boşanma davası açmamız gerektiğini düşündüm. 3 Şubat'ta da müvekkilim akşam saatlerinde ağlayarak beni aradı.

"KARAKOLDA İKNA EDİLMEYE ÇALIŞILMIŞ"

Murat Yaşar, takipsizlik kararının verildiği g&uuml;n T&uuml;lay Erşahin'i &ouml;ld&uuml;rd&uuml;.
Murat Yaşar, takipsizlik kararının verildiği gün Tülay Erşahin'i öldürdü.

Çok kötü durumda olduğunu, kocasının öldüresiye dövdüğünü söyledi. KADES uygulamasından polis çağırdığını ve karakola gideceklerini anlattı. Darp raporu almak için doktora gideceğinden bahsetti. Kendisi uzak olduğu için telefonla destek olmaya çalıştım. Karakolda şikayetinden vazgeçirmek için polisler tarafından ikna edilmeye bile çalışılmış.

"UZAKLAŞTIRMA KARARI ALDIRDIK"

Ben polislerle konuşarak müvekkilimin şikayetçi olacağını ve bu olayın çok ciddi bir şey olduğunu söyledim. Tülay'a da kocası hakkında uzaklaştırma kararı talep etmesini sıkı sıkı tembih ettim. Ardından kocası hakkında uzaklaştırma kararı aldırdık.

"KATİL BİR KOCANIN ELİNDE ÖLMEK İSTEMİYORUM"

Bu olayın ardından boşanma davasının hazırlıklarına başladık. Bana, 'Ben katil bir kocanın elinde ölmek istemiyorum' dedi. Boşanma sürecini başlatmak istedik. Olayın üzerinden 2-3 gün sonra ülkemiz de deprem felaketi yaşandı. Tülay'ın ailesi Adıyaman'da yaşadığı için oraya gitmek zorunda kaldı" dedi.

"KOCANIN NORMAL OLMADIĞINI ANLADIM"

Tülay Erşahin'in darp olayından sonra kocasıyla aynı evde yaşamadığını söyleyen avukat Çörtük, "Ailesini deprem bölgesinden alıp İzmir'e götürdü, o süreçte kocasıyla aynı çatı altında olmadı hiç. Hatta ilk darp olayının olduğu 3-6 Şubat arasında da kocasıyla aynı evde kalmadı. Tülay yeğenleriyle birlikte veya yakın arkadaşlarında kalıyordu. Boşanma protokolü için kocası Murat'ı ofisime çağırdım. Kocanın normal biri olmadığını o gün anladım.

"KAS HASTALIĞINA RAĞMEN ÇALIŞIP AİLESİNE BAKIYORDU"

Kocası protokolü imzaladı ve biz 3 Mart günü boşanma davasını açtık. 5 Mart Pazartesi günü de duruşma tarihi verildi. 5 Nisan Avukatlar Günü'nde duruşması olacaktı. Kocasından kurtulacaktı müvekkilim. 7 Mart Salı günü İstanbul'a gelir gelmez beni arayarak geldiğini söyledi. Kendisine yalnız kalmaması ve kocasıyla iletişimini koparması gerektiği yönünde tavsiyelerde bulundum. Müvekkilim Tülay Erşahin maalesef planlı bir şekilde 8 Mart Kadınlar Günü'nde cinayete kurban gitti. Yüzde 89 kas hastalığı engeli olmasına rağmen çalışıp ailesine, evine bakan bir kadındı.

"TAKİPSİZLİK KARARI VERİLDİĞİ GÜN KATLEDİLDİ"

3 Şubat'taki darp olayından sonra şikayeti sonrasında koca hakkında uzaklaştırma kararı verilerek soruşturma başlatılmıştı. Katledildiği gün bu dosyanın takipsizlik kararıyla kapatıldığını gördük. Bende bunu birkaç gün önce öğrendim. 6284 sayılı (Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesine Dair Kanunu) kanunumuz aslında kuvvetli ama gereği gibi uygulanmadığını düşünüyorum. Kağıt üzerinde kalan uzaklaştırma kararı Tülay'ı koruyamadı" ifadelerini kullandı.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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