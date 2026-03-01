Canlı
        Resim 'Tüm Renklerin Aryası'na özel sergi turu

        'Tüm Renklerin Aryası'na özel sergi turu

        İstanbul Modern, "Semiha Berksoy: Tüm Renklerin Aryası" sergisi kapsamında ayda iki kez, çarşamba günleri düzenlenen küratörlü ve rehberli sergi turları düzenliyor. Sanatçının kızı ve tiyatro sanatçısı Zeliha Berksoy ise 6 Mart'ta izleyiciyle buluşacak

        Giriş: 01.03.2026 - 12:36
        'Tüm Renklerin Aryası'na özel sergi turu

        İstanbul Modern, Semiha Berksoy’un çok katmanlı sanat pratiğini odağına alan, “Semiha Berksoy: Tüm Renklerin Aryası” sergisi kapsamında ziyaretçilere özel rehberli turlar sunuyor. Ayda iki kez, çarşamba günleri düzenlenen küratörlü ve rehberli turlar, sanatçının yaşamına ve üretimine yakından bakma fırsatı yaratıyor. Sanatçının kızı ve tiyatro sanatçısı Zeliha Berksoy ise 6 Mart’ta izleyiciyle buluşacak.

        Semiha Berksoy’un sahne sanatlarından görsel sanatlara uzanan üretimini bir araya getiren ve Flormar sponsorluğunda gerçekleştirilen “Tüm Renklerin Aryası” sergisi, sanatçının kişisel mitolojisini ve disiplinlerarası yaklaşımını odağına alıyor. Türkiye’nin ilk opera sanatçılarından olan ve çağdaş sanat tarihinde özgün bir konuma sahip Berksoy’un çok yönlü pratiği, sergide kapsamlı bir seçkiyle izleyiciyle buluşuyor.

        Müze biletiyle ücretsiz gerçekleştirilen küratörlü ve rehberli turlar, serginin kavramsal çerçevesi eşliğinde Berksoy’un opera, tiyatro, resim ve edebiyat arasında kurduğu ilişkileri görünür kılıyor. Ziyaretçiler bu turlar aracılığıyla sanatçının erken dönem desenlerinden opera temalı resimlerine, otoportrelerinden çarşaf resimlerine uzanan üretimini küratör ve müze rehberleri eşliğinde daha yakından inceleme fırsatı buluyor.

        Semiha Berksoy’un otoportreleri

        Sergiye özel turların mart programında, 11 Mart’ta müze uzmanı eşliğinde genel sergi turu düzenlenecek. 18 Mart’ta ise sanatçının otoportrelerine odaklanan özel bir tur gerçekleştirilecek. İstanbul Modern şef küratörü ve serginin küratörlerinden Öykü Özsoy Sağnak eşliğinde yapılacak turda, Berksoy’un kendini ifade etme biçimini ve iç dünyasını yansıtan otoportreleri ele alınacak.

        Zeliha Berksoy
        Zeliha Berksoy

        Zeliha Berksoy ile sergi turu

        Sergi kapsamındaki ilk paralel etkinlikte, sanatçının kızı ve tiyatro sanatçısı Zeliha Berksoy izleyiciyle buluşacak. Etkinlikte Berksoy, sergi alanında seçili yapıtlar üzerinden gerçekleştireceği anlatımla, Semiha Berksoy’un 70 yıla yayılan üretimini sanatsal ve biyografik boyutlarıyla değerlendirecek.

        Zeliha Berksoy ile sergi turu 6 Mart, 18.00–19.00

        Müze uzmanı eşliğinde sergi tur

        11 Mart 14.30–15.15

        Küratör eşliğinde tematik tur: Otoportreler

        18 Mart 11.00–11.30

        Turlar müze bileti alan 25 kişi için ücretsiz olarak düzenleniyor.

