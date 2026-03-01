'Tüm Renklerin Aryası'na özel sergi turu

İstanbul Modern, Semiha Berksoy’un çok katmanlı sanat pratiğini odağına alan, “Semiha Berksoy: Tüm Renklerin Aryası” sergisi kapsamında ziyaretçilere özel rehberli turlar sunuyor. Ayda iki kez, çarşamba günleri düzenlenen küratörlü ve rehberli turlar, sanatçının yaşamına ve üretimine yakından bakma fırsatı yaratıyor. Sanatçının kızı ve tiyatro sanatçısı Zeliha Berksoy ise 6 Mart’ta izleyiciyle buluşacak.

Semiha Berksoy’un sahne sanatlarından görsel sanatlara uzanan üretimini bir araya getiren ve Flormar sponsorluğunda gerçekleştirilen “Tüm Renklerin Aryası” sergisi, sanatçının kişisel mitolojisini ve disiplinlerarası yaklaşımını odağına alıyor. Türkiye’nin ilk opera sanatçılarından olan ve çağdaş sanat tarihinde özgün bir konuma sahip Berksoy’un çok yönlü pratiği, sergide kapsamlı bir seçkiyle izleyiciyle buluşuyor.

Müze biletiyle ücretsiz gerçekleştirilen küratörlü ve rehberli turlar, serginin kavramsal çerçevesi eşliğinde Berksoy’un opera, tiyatro, resim ve edebiyat arasında kurduğu ilişkileri görünür kılıyor. Ziyaretçiler bu turlar aracılığıyla sanatçının erken dönem desenlerinden opera temalı resimlerine, otoportrelerinden çarşaf resimlerine uzanan üretimini küratör ve müze rehberleri eşliğinde daha yakından inceleme fırsatı buluyor.