        Haberler Ekonomi İş-Yaşam TÜME'den 40 bin gence 'Tarımda Dönüşüm' desteği - İş-Yaşam Haberleri

        TÜME'den 40 bin gence 'Tarımda Dönüşüm' desteği

        Tarım Teknolojileri Kümelenmesi (TÜME) Yönetim Kurulu Başkanı Abdulkadir Karagöz, tarım ve hayvancılığın geleceğinin yapay zeka ve otonom sistemlerle şekilleneceğini belirterek, Türkiye genelinde 40 bin genci destekleyerek bu verim odaklı dönüşümü hızlandıracaklarını söyledi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 15.12.2025 - 11:04 Güncelleme: 15.12.2025 - 11:04
        TÜME'den 40 bin gence 'Tarımda Dönüşüm' desteği
        Tarımın insanlık tarihindeki teknolojik gelişmelerin çıkış noktası olduğuna dikkat çeken Karagöz, savunma sanayisinde geliştirilen teknolojilerin zamanla sivil alanlara yayıldığını, bugün ise bu dönüşümün tarımda yaşandığını ifade etti. Milli Teknoloji Hamlesi kapsamında yetişen insan kaynağının artık tarım teknolojilerine de yöneldiğini belirten Karagöz, TEKNOFEST’te açılan tarım teknolojileri alanının da bu vizyonun bir sonucu olduğunu dile getirdi.

        Türkiye’nin tarımsal üretimde son yıllarda önemli bir ivme yakaladığını söyleyen Karagöz, buna rağmen fiyat istikrarı, sürdürülebilirlik, iklim krizi ve su yönetimi gibi sorunların çözümü için teknolojinin şart olduğunu kaydetti. Hayvancılıkla uğraşan nüfusun yaş ortalamasının 60’a yaklaşmasının ciddi bir sosyolojik risk olduğuna işaret eden Karagöz, gençlerin bu alana çekilmesinin ancak modern, teknoloji tabanlı üretim modelleriyle mümkün olacağını söyledi.

        "DAHA AZ KAYNAKLA DAHA FAZLA ÜRETİM YAPABİLİRİZ"

        Otonom çiftlik ve yapay zeka destekli üretim modellerinin verimliliği radikal biçimde artıracağını vurgulayan Karagöz, hayvan başına verimin birkaç kat artırılabileceğini belirterek, “Teknoloji daha fazla üretimi değil, daha verimli ve sürdürülebilir üretimi vadetmeli” dedi.

        Türkiye’nin süt üretiminde kendi kendine yeterli bir ülke olduğunu hatırlatan Karagöz, bugün yaklaşık 10 milyon süt ineği sağarak elde edilen süt miktarının; teknoloji ve daha kaliteli genetik altyapı sayesinde 2 milyon inekle elde edilebileceğine dikkat çekti. Bunun daha az kaynakla daha fazla üretim anlamına geldiğini ifade eden Karagöz, su ve insan kaynağının en verimli şekilde kullanılmasının kritik önem taşıdığını vurguladı.

        Bu verimliliği oluşturan teknolojilerin artık yerli ve milli üretimle geliştirildiğini ve lüks ya da pahalı çözümler olmaktan çıktığını belirten Karagöz, TÜME paydaşlarının bir yandan bu teknolojileri üretirken, diğer yandan da bu teknolojilerle Türkiye’nin süt üretimini karşılayacak 40 bin genci eğitmeyi, finansa erişimlerini kolaylaştırmayı ve tüm bu ekosistemi doğrudan üretime dönüştürmeyi planladığını söyledi.

        TARIMDA KÜRESEL ÖLÇEKTE ÖNCÜ BİR TÜRKİYE MÜMKÜN

        Abdülkadir Karagöz, süt üretiminden etçi anaç yetiştiriciliğine, çevreci balık çiftliklerinden otonom sistemlerle yapılan bitkisel üretime, sağlıklı atıştırmalıklardan tarımsal geri dönüşüm projelerine kadar birçok alana dokunan TÜME paydaşlarının; bilim ve teknolojiyi tarımsal üretimle buluşturarak hem üreticileri hem de tüketicileri tatmin edecek çıktılar ortaya koymayı hedeflediğini belirterek, bu vizyonla tarımda küresel ölçekte öncü bir Türkiye’nin mümkün olduğunu dile getirdi.

        TÜME’nin bugüne kadar hedeflediği 40 bin gencin ikisine ulaştığını belirten Karagöz, Balıkesir’den Furkan Aşık ve Zonguldak’tan Şeydanur Kaya’nın bu dönüşümün ilk örnekleri olduğunu söyledi. Önümüzdeki süreçte otonom çiftlik sayısını hızla artırmayı planladıklarını ifade eden Karagöz, gençlere verilen imkanların tarımda büyük bir dönüşüm yaratacağına inandıklarını kaydetti.

        Karagöz, karamsarlık ve felaket tellallığı yapan çevrelere de tepki göstererek, “Eleştirmekten, karamsarlık pompalamaktan, felaket tellallığı yapmaktan başka meziyetleri olmayanlar gençlerimize gölge etmesinler. Bu teknolojileri üretenler de, bu teknolojilerle tarımsal üretim yapacak olanlar da bu ülkenin gençleri. TÜME olarak bu işe gönül veren gençlerimizle tarımın teknolojik dönüşümünü hızlandıracağız” dedi.

