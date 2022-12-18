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Haberler Gündem Eğitim Matematik Tümler Açı Nedir, Kaç Derecedir? Tümler Açı Konu Anlatımı Özeti
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Tümler açı nedir, kaç derecedir? Tümler açı konu anlatımı özeti

Geometrinin ana konularından bir olan tümler açı iki açının toplamının 90 derece olmasına verilen isimdir. Geometri dersinin iyi bir şekilde kavranabilmesi açısından büyük önem taşıyan ve öğrenim hayatının çeşitli evrelerinde öğrencilerin karşısına bir soru tipi olarak sıklıkla çıkan tümler açı nedir? Tümler açı kaç derecedir? Ayrıntılar içeriğimizin devamında…

Tümler Açı Nedir, Kaç Derecedir? Tümler Açı Konu Anlatımı Özeti

Konuyla ilgili araştırmalar yapan öğrencilerin rahatlıkla faydalanmaları adına tümler açı konu anlatımı formatına uygun olarak hazırladığımız ve devamında tümler açı soruları paylaşarak, öğrenilen konunun zihinlerde yer etmesini amaçladığımız bu içeriğimizi sizler için hazırladık. İşte, tümler açı hakkında tüm detaylar…

Tümler Açı Nedir?

Geometrik bir terim olarak sıklıkla karşımıza çıkan tümler açı; iki açının toplamının 90 derece olmasına verilen bir isimdir. İki tümler açı birbirine komşu ise ve köşeleri ile bir kolları ortak ise bu durumda o açının bir dik açı olduğu rahatlıkla söylenebilmektedir.

Bir diğer geometri konusu olan Öklid teoremine göre ise bir üçgenin iki dar açısı her zaman tümler açıdır. Bunun sebebi ise bir üçgenin iç açılarının toplamının hangi şartta olursa olsun 180 derece olmasıdır. Bu kurala bağlı olarak da bir dik üçgende bir açı 90 derece olduğu için geri kalan iki açının toplamının da 90 derece olması gerekmektedir. Tüm bu bilgilerden hareketle tümler açı kaç derecedir sorusunun cevabı; 90 derece olacaktır.

Tümler Açı Nasıl Bulunur?

Yukarıdaki başlıkta da belirttiğimiz gibi tümler açı; iki açının toplamının 90 derece olması anlamına gelen geometrik bir terimdir. Bu tanımdan hareketle bir üçgen içindeki tümler açıyı bulmak oldukça kolay olacaktır. Örnekse 40 derece bir açının tümler açısı 50 derece olacaktır. Çünkü 40 derecenin bir acının 90 dereceye ulaşabilmesi için gereken açı derecesi 50’dir.

Komşu Tümler Açı Nedir?

Köşesi ve birer kenarı ortak olan açılar geometride komşu açı olarak adlandırılmaktadır. Komşu tümler açılar ise; bu tanıma uyan ve iki açının toplamının 90 derece olduğu açılara verilen bir isimdir.

Tümler Açıların Trigonemetrik Oranları

Açıları toplamı 90 derece olan tümler iki açıdan birinin sinüsü, diğerini kosinüsüne; birinin tanjantı ise diğerinin kotanjantına eşit olmaktadır.

Vermiş olduğumuz bu tanıma göre, tümler açıların trigonemetrik oranları;

a + b = 90 derece ise; Sin a = Cos b

a + b = 90 derece ise; Tan a = Cot b

şeklinde ifade edilir.

Tümler Açı Soruları

1) Tümler iki açıdan, birinin ölçüsü diğerinin ölçüsünden 10 derece fazla olduğuna göre bu iki açıdan ölçüsü küçük olan açı kaç derecedir?

  1. 30
  2. 40
  3. 50
  4. 60

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